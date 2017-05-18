ABDâ€™de araÃ§ yayalara Ã§arptÄ±: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var | FOTO

Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin New York kentinde hÄ±zla giden araÃ§ yayalara Ã§arptÄ±, 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20Â kiÅŸi yaralandÄ± Times MeydanÄ±'ndaki olayla ilgili konuÅŸanÂ ABD'li bir yetkili "OlayÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸuna dair kanÄ±t yok" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
ABD medyasÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, kaza sonrasÄ± araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ÅŸofÃ¶rÃ¼n aracÄ±nÄ± kasÄ±tlÄ± olarak yayalarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtiyor.
CBS Televizyonu, 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve olayÄ±n bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
NBC televizyonu sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼nÃ¼n 26 yaÅŸÄ±nda Latin Amerika kÃ¶kenli olduÄŸunu ve daha Ã¶nce alkollÃ¼ araÃ§ kullanmaktan sabÄ±kasÄ± olduÄŸunu duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, olayla ilgili bilgilendirildi.
Polis bÃ¶lgeyi kordon altÄ±na aldÄ±, araÅŸtÄ±rma sÃ¼rÃ¼yor.Â Times MeydanÄ±'na Ã§Ä±kan bÃ¼tÃ¼n yollardaki trafik durduruldu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Cohen, "SavaÅŸ ortamÄ±nÄ±n getirdiÄŸi ÅŸartlardan dolayÄ± YPG ile iliÅŸkimiz var. Suriyeâ€™deki Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli role sahip. YPG ile iliÅŸkimiz geÃ§ici ve taktiksel" dedi
ABD'nin New York kentindeki Times MeydanÄ±'nda bir otomobil kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak yayalara Ã§arptÄ±. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re olayda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°ran'da halk yarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imleri iÃ§in 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta oy kullanacak
Avrupa Parlamentosu, Avrupa BirliÄŸinin Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha aktif rol almasÄ±nÄ± talep etti
KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, 18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil aynÄ± zamanda milletimizin seferberlik ve birlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." dedi.
Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±
Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, (Alman parlamenterlerin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ne girmesine izin verilmemesi) NATO faaliyetleri Ã¼zerinde herhangi bir etkisi olmadÄ±. AnlaÅŸmazlÄ±k, TÃ¼rkiye ve Almanya arasÄ±ndaki bir sorun" dedi
AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Muceydi, "Konseyin ilanÄ±, planlar, isimler ve atÄ±lacak adÄ±mlar Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ gibi. BÃ¶lgesel bir desteÄŸin olduÄŸu, olaylarÄ± takip edenlerin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§mayacaktÄ±r. Bu yeni oluÅŸumdan en Ã§ok faydalanan Husiler ve Ä°ran olacaktÄ±r" dedi