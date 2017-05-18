Åžirvan'daki maden faciasÄ± davasÄ±nda sanÄ±klara tahliye

Siirt'inÂ ÅžirvanÂ ilÃ§esinde meydana gelenÂ heyelanÂ sonucu 16 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ maden faciasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±.
Siirt 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, tutuklu yargÄ±lanan iÅŸletme baÅŸmÃ¼hendisi Selman Kazak, iÅŸletmede daimi nezaretÃ§iler Bayram Kayar, Mehmet Kezer ve Serkan GÃ¼rÃ¼han, ÅŸantiye ÅŸefi Kadir YÄ±ldÄ±rÄ±m, iÅŸ gÃ¼venliÄŸi uzmanÄ± Servet Keklik, vardiya mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet OÄŸuz ile tutuksuz yargÄ±lanan Nureddin, Adnan, Vedat Ant ve GÃ¼listan GÃ¶k ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸma salonunda, faciada hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§ilerin yakÄ±nlarÄ± da hazÄ±r bulundu.
"Taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olma" suÃ§uyla yargÄ±lanan sanÄ±klar savunmalarÄ±nda, "OlayÄ±n tamamÄ±yla Ã¶nlenemez ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez nitelikte bir doÄŸal afet olduÄŸunu ve aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia ederek, tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti verdiÄŸi kÄ±sa aranÄ±n ardÄ±ndan, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliyesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.
Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde 17 KasÄ±m 2016 tarihinde Ã¶zel bir maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen heyelanda toprak altÄ±nda kalan Mehmet KasÄ±m Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, ReÅŸit Can, SavaÅŸ KÄ±zÄ±lkan, Sedat Bulut, Åžefik Tuncer, Yavuz YÄ±ldÄ±z, Mahmut Batumak, Ä°brahim KÄ±lÄ±nÃ§, Kerem Arat, Bedrettin CaylÄ±, Abdurrahman SÃ¶nmezsoy, Ä°smail Tekin, Abdulbaki AydÄ±n ve Halil BaÅŸer hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
DuruÅŸma sonrasÄ± faciada hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§ilerin yakÄ±nlarÄ± adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda karara tepkilerini dile getirdi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zdemir ve eski tetkik hakimi CansÄ±z hakkÄ±nda, FETÃ– 'ye Ã¼yelik suÃ§lamasÄ±yla iki ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±
Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde meydana gelen heyelan sonucu 16 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi faciaya iliÅŸkin 7'si tutuklu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliyesine karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃœSÄ°AD YuÌˆksek Ä°stiÅŸare Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nda AB'den OHAL'e, yerli otomobilden Rakka operasyonunu kadar birÃ§ok konuda kritik mesajlar verdi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen "Ä°BB Ä°stanbul" mobil uygulamasÄ± ile tÃ¼m belediyecilik hizmetleri tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeleceÄŸimizin teminatÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z genÃ§lerimizin 19 MayÄ±s ruhunu anlamalarÄ±na, Ã¶zÃ¼msemelerine ve bu ruha sahip Ã§Ä±kmalarÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. ifadesini kullandÄ±
Van'Ä±n merkez Ä°pekyolu Belediyesi, daha Ã¶nce amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan Sanat SokaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokaÄŸÄ± gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸturuyor
Derin Tarih MayÄ±s sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda toplatÄ±lma, el konulma ve basÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey Yerhov oldu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Hz. Muhammed'in sÃ¼nneti, sireti, yÃ¼ksek ahlakÄ± ve evrensel mesajÄ±nÄ±n ilmi etkinliklerle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir 'Siret HaftasÄ±'na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeli" dedi
Ãœlkenin batÄ± kesimlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nden askerlerini Ã§ekme ihtimaliyle ilgili, "Almanya'nÄ±n Ã¶nce kendisine bir Ã§eki dÃ¼zen vermesi lazÄ±m. TÃ¼rkiyeâ€™ye nasÄ±l davranmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenmelidir. Ä°ncirlikâ€™ten Ã§ekilme kararÄ± alÄ±rlarsa kendileri bilir. Kendileri gelmek istedi yalvaracak deÄŸiliz. GÃ¼le gÃ¼le deriz." dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'un personel ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Kurum Ä°Ã§i Yer DeÄŸiÅŸtirme Suretiyle Atanma KurasÄ± ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ertem, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 140 vakfÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu vakÄ±flarÄ±n mallarÄ±ndan gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulÃ¼n kiraya verilmesi iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 36 mÃ¼ze, 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, kapanÄ±ÅŸlarÄ±ndan saat 23.00'e kadar Ã¼cretsiz gezilebilecek
MuÄŸla'da geÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± midibÃ¼s kazasÄ±ndan sonra bu kez de Rus turistleri taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 10 turist yaralandÄ±
TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, mayÄ±sta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 2,1 arttÄ±