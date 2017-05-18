GÃ¼ncelleme: 19:59, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Åžirvan'daki maden faciasÄ± davasÄ±nda sanÄ±klara tahliye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Siirt'inÂ ÅžirvanÂ ilÃ§esinde meydana gelenÂ heyelanÂ sonucu 16 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ maden faciasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Siirt 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, tutuklu yargÄ±lanan iÅŸletme baÅŸmÃ¼hendisi Selman Kazak, iÅŸletmede daimi nezaretÃ§iler Bayram Kayar, Mehmet Kezer ve Serkan GÃ¼rÃ¼han, ÅŸantiye ÅŸefi Kadir YÄ±ldÄ±rÄ±m, iÅŸ gÃ¼venliÄŸi uzmanÄ± Servet Keklik, vardiya mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet OÄŸuz ile tutuksuz yargÄ±lanan Nureddin, Adnan, Vedat Ant ve GÃ¼listan GÃ¶k ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸma salonunda, faciada hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§ilerin yakÄ±nlarÄ± da hazÄ±r bulundu.

"Taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olma" suÃ§uyla yargÄ±lanan sanÄ±klar savunmalarÄ±nda, "OlayÄ±n tamamÄ±yla Ã¶nlenemez ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez nitelikte bir doÄŸal afet olduÄŸunu ve aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia ederek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiÄŸi kÄ±sa aranÄ±n ardÄ±ndan, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliyesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.

Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde 17 KasÄ±m 2016 tarihinde Ã¶zel bir maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen heyelanda toprak altÄ±nda kalan Mehmet KasÄ±m Tari, Murat Ant, Nusret Beyazalma, ReÅŸit Can, SavaÅŸ KÄ±zÄ±lkan, Sedat Bulut, Åžefik Tuncer, Yavuz YÄ±ldÄ±z, Mahmut Batumak, Ä°brahim KÄ±lÄ±nÃ§, Kerem Arat, Bedrettin CaylÄ±, Abdurrahman SÃ¶nmezsoy, Ä°smail Tekin, Abdulbaki AydÄ±n ve Halil BaÅŸer hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

DuruÅŸma sonrasÄ± faciada hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§ilerin yakÄ±nlarÄ± adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda karara tepkilerini dile getirdi.