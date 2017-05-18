20:01, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Eski mÃ¼steÅŸar yardÄ±mcÄ±sÄ± ve tetkik hakimi hakkÄ±nda iddianame

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ncaÂ eski Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Kenan Ã–zdemirÂ veÂ eski tetkik hakimi Ä°brahim CansÄ±zÂ hakkÄ±nda,Â FETÃ–Â silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼yelik suÃ§lamasÄ±yla iki ayrÄ±Â iddianameÂ hazÄ±rlandÄ±.

Ã–zdemir hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, 1989'da hakim adayÄ± olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼steÅŸar yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunduÄŸu ve 2014 Ocak ayÄ±ndan itibaren ihraÃ§ edilene kadar Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek MÃ¼ÅŸaviri olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda Ã–zdemir hakkÄ±nda FETÃ– Ã¼yesi olmak suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, Ã–zdemir'e yÃ¶nelik incelemede FETÃ–'nÃ¼n Ã¶rgÃ¼t iÃ§i haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

Ã–zdemir'in ByLock'u 12 AÄŸustos 2014'te kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, bu tarihten sonra Ã§eÅŸitli kereler FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduÄŸu gerekÃ§esiyle meslekten ihraÃ§ edilen ve hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lan kiÅŸilerle program Ã¼zerinden veya telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°ddianamede, Ã–zdemir hakkÄ±ndaki ifadelere de yer verildi. Buna gÃ¶re, eski Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu (HSYK) Ã¼yesi Mustafa Kemal Ã–zÃ§elik'in, Ã–zdemir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kiÅŸilerle Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sohbet toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Eski HSYK BaÅŸkanvekili Ahmet Hamsici'nin de ifadesinde, FETÃ–'nÃ¼n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 2002 yÄ±lÄ±nda silahsÄ±z terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tanÄ±mÄ±nÄ± iÃ§eren yeni kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n kanunlaÅŸmamasÄ± iÃ§in Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Kenan Ã–zdemir'in de bu konuda kulis yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi bildirildi.

Ä°ddianamede, Ã–zdemir hakkÄ±nda, sadece FETÃ–/PDY Ã¼yeleri ve yÃ¶neticilerinin bÃ¼yÃ¼k bir gizlilik iÃ§inde kullandÄ±ÄŸÄ± ByLock isimli kriptolu haberleÅŸme sistemini kullanmasÄ± ve aynÄ± suÃ§tan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesi alÄ±nanlarÄ±n beyanlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda atÄ±lÄ± suÃ§tan kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± gerektirecek yeterlilikte ÅŸÃ¼phenin oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.

Ã–zdemir'in hakkÄ±nda beyanda bulunan kiÅŸileri tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak aleyhine beyanlarÄ± kabul etmediÄŸini belirttiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ã–zdemir hakkÄ±nda, FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼yesi olduÄŸuna dair kamu davasÄ± aÃ§maya yetecek derecede ÅŸÃ¼phe oluÅŸturan delil elde edildiÄŸi belirtilen iddianamede, Ã–zdemir'in, eylemine uyan kanun hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Ã–te yandan Ã–zdemir hakkÄ±nda, Anayasal DÃ¼zeni Ortadan KaldÄ±rmaya TeÅŸebbÃ¼s Etme suÃ§undan kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair ek karar verildiÄŸi bildirildi.

Ä°TÄ°RAFÃ‡I OLDU

Eski HSYK tetkik hakimi CansÄ±z hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede de CansÄ±z'Ä±n 21 KasÄ±m 2016'da "etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden" yararlanmak iÃ§in tekrar ifade verdiÄŸi belirtildi.

Buna gÃ¶re CansÄ±z, ifadesinde, FETÃ– mensuplarÄ±yla tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ortaokul yÄ±llarÄ±nda olduÄŸunu, lise yÄ±llarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±yla iliÅŸkisini kestiÄŸini ancak Marmara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesini kazanmasÄ±yla birlikte FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n kendisine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼niversite 1 ve 2'nci sÄ±nÄ±flarda bu kiÅŸilerin evlerinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, amcasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± ile niÅŸanlanmasÄ±na FETÃ–'nÃ¼n sÄ±cak bakmamasÄ± Ã¼zerine kaldÄ±ÄŸÄ± evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

CansÄ±z, 2000 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan hakimlik sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu, referans olarak o dÃ¶nem Personel Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Kahraman'a gittiÄŸini, mÃ¼lakatta da baÅŸarÄ±lÄ± olunca 10 AÄŸustos 2000'de hakimlik adaylÄ±ÄŸÄ± stajÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Staja eÄŸitim merkezinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda en son Manisa Hakimi olduÄŸunu bildiÄŸim Yavuz AydÄ±n isimli kiÅŸi de stajyerdi. YanÄ±ma gelerek benim fakÃ¼ltede Beykoz'da kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ± bildiÄŸini, ismimi de o tarihte bÃ¶lge imamÄ± olan Ä°hsan Ata'dan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek 'gÃ¶rÃ¼ÅŸelim' dedi. AyrÄ±ca tetkik hakimi Muzaffer Bayram'dan sÃ¶z ederek onunla da tanÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Yavuz AydÄ±n, yine kendisi gibi hakim adayÄ± olan YÄ±lmaz Erdem ve Kerim KÄ±rÄ±m ile aynÄ± evde kalÄ±yordu. YÄ±lmaz Erdem en son Mersin hakimi, Kerim KÄ±rÄ±m ise Ä°stanbul Anadolu Hakimi idi. Bu ÅŸekilde sistemli ve periyodik olmamakla birlikte bu Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n evine zaman zaman gitmeye baÅŸladÄ±m. Evlerine gittiÄŸim bir gÃ¼n Muzaffer Bayram da geldi. Kendisiyle orada tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. AnladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla o dÃ¶nem staj yapan hakim adaylarÄ±nÄ±n sorumlusuydu. Yani hakim adaylarÄ±nÄ±n aÄŸabeyi olan Yavuz AydÄ±n Muzaffer Bayram'a baÄŸlÄ±ydÄ±."

HSYK'nÄ±n 2010 yÄ±lÄ± yaz kararnamesini geciktirmesi Ã¼zerine Ahmet Kahraman'Ä±n giriÅŸimleriyle Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tetkik hakimliÄŸine geÃ§tiÄŸini, burada da tetkik hakimleri Mustafa BabayiÄŸit, HÃ¼seyin AyanoÄŸlu, Mustafa DeÄŸirmenci, Mehmet Sel, Mesut Ã‡eken ve Yunus Ã–nal ile iki haftada bir toplandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden CansÄ±z, aidatlarÄ± Mustafa BabayiÄŸit'in aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu dÃ¶nemde Alp Aziz Bacak, Mustafa Kemal Ã–zÃ§elik ve Erol Mutlu'nun da FETÃ– ile baÄŸlantÄ± kiÅŸilerden olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirtti.

"BakanlÄ±k iÃ§inde cemaat mensubu olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len Ã§ok az sayÄ±da insan vardÄ±." ifadesini kullanan CansÄ±z, 17-25 AralÄ±k sÃ¼reci sonrasÄ±nda HSYK kanununda ve Genel SekreterliÄŸi bÃ¼nyesinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik nedeniyle doÄŸan ihtiyaÃ§tan HSYK'ya tetkik hakim olarak gittiÄŸini anlattÄ±.

Ä°fadesinde kararname taslaklarÄ±nÄ± hiÃ§ kimseye sÄ±zdÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kararname iÃ§inde iÅŸlem ya da deÄŸiÅŸiklik yapma imkanÄ± olmasÄ±na raÄŸmen kÃ¶tÃ¼ niyetli bir iÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan CansÄ±z, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HSYK Ã¼yelerinden cemaat mensubu olarak bilinen hiÃ§ kimseyle hiÃ§ bir zaman ve hiÃ§ bir yerde gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ deÄŸilim. Rasim Ä°sa Bilgen ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde kendisinin cemaat mensubu olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi HSYK Ã¼yeleri Ahmet BerberoÄŸlu, Teoman GÃ¶kÃ§e, Nesibe Ã–zer, Ahmet Hamsici, Resul YÄ±ldÄ±rÄ±m'dÄ±r. Birol Erdem'in cemaate ihanet ettiÄŸi yaygÄ±n bir ÅŸekilde cemaat iÃ§inde konuÅŸulurdu."

"Ahmet Can" ismini eskiden yargÄ± imamÄ± olarak duyduÄŸunu, Rasim Ä°sa Bilgen ile yapÄ±lan sohbetlerde Pensilvanya'daki FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'den sohbet notlarÄ±nÄ± getirdiÄŸi sÃ¶ylenen "Kartal aÄŸabey" diye anÄ±lan kiÅŸinin YargÄ±tay Ã¼yesi olduÄŸunu duyduÄŸunu belirten CansÄ±z, bu isimlerin dÄ±ÅŸÄ±nda YargÄ±tay imamÄ± ya da HSYK imamÄ± diye bir isim duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BYLOCK'TA KOD ADI "COÅžKUN"

ÅžÃ¼pheli CansÄ±z, 2016 kararnamesini ByLock Ã¼zerinden Ä°brahim Okur'a gÃ¶nderdiÄŸi iddialarÄ±nÄ± reddederek, Okur ile Ã¶zel bir iliÅŸkisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece bayramlarda arayÄ±p tebrik etmesi dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

ByLock programÄ±nÄ± 2014 yÄ±lÄ± yaz aylarÄ±nda telefonuna indirdiÄŸini belirten CansÄ±z, ifadesini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ã–zellikle kararname dÃ¶neminde Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmam nedeniyle sohbet toplantÄ±larÄ±na gitmem aksÄ±yordu. Bu nedenle bir sohbet sÄ±rasÄ±nda Rasim Ä°sa Bilgen ByLock isimli bir uygulamadan sÃ¶z etti. Bunun Android marketten indirilebildiÄŸini ve oradan sohbet toplantÄ±larÄ±ndaki ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mlarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu ÅŸekilde o programÄ± telefonuma indirdim. Android markette gÃ¶rÃ¼nen simgesi telefonumda vardÄ±. Herhangi bir farklÄ± ara yÃ¼z kullanÄ±lmÄ±yordu. ProgramÄ± telefonuma indirdim. Rasim Ä°sa Bilgen kendisini 'RÄ±dvan' ismiyle, Mesut Ã‡eken ise 'Murat' ismiyle kaydettiler. Bana da 'CoÅŸkun' ismiyle kaydolmamÄ± Rasim sÃ¶ylemiÅŸti. Bu ÅŸekilde kayÄ±t yapÄ±ldÄ±ktan sonra karÅŸÄ± tarafa davet gÃ¶nderip onun kabulÃ¼ halinde iletiÅŸim saÄŸlanabiliyordu. YapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar genellikle Fethullah GÃ¼len'in sohbetleri gÃ¼ndem adÄ± altÄ±nda oluyordu. Burada hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtiren ve cemaate yÃ¶nelik yoÄŸun o dÃ¶nemdeki operasyonlarla ilgili deÄŸerlendirmeler genellikle oluyordu."

"Ä°LETÄ°ÅžÄ°M, TELEGRAM'DAN SÃœRDÃœ"

Kamu gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken kurduÄŸu iliÅŸkiler ve yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlerle cemaat iÃ§indeki iÅŸlerini hiÃ§bir zaman birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren CansÄ±z, manevi ve dini duygularla cemaatle irtibatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± veya kendisine ters gelen olaylar, uygulamalar olduÄŸunda itiraz ettiÄŸini, bazÄ± dÃ¶nemlerde cemaat mensuplarÄ±yla irtibatÄ±nÄ± kestiÄŸini, ByLock'u 4-5 ay kullandÄ±ktan sonra telefonundan sildiÄŸini, daha sonra ByLock kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Rasim Ä°sa Bilgen'in kendisine getirdiÄŸi tabletteki Telegram programÄ±ndan iletiÅŸimlerinin devam ettiÄŸini anlattÄ±.

FETÃ– ile baÄŸÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼mete yÃ¶nelik operasyonlar ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n seÃ§imlerde CHP ve HDP'ye destek olmasÄ± nedeniyle giderek zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CansÄ±z, "Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶nemde vicdanen sÄ±kÄ±ntÄ±ya girebileceÄŸim bir ÅŸey yoktu zira iÅŸimi layÄ±kÄ±yla yapÄ±yordum. Manevi olarak iÃ§inde bulunduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m cemaat iÃ§indeki kimliÄŸimi tamamen iÅŸ yerinin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±yordum. BugÃ¼n gelinen noktada geÃ§miÅŸe baktÄ±ÄŸÄ±mda keÅŸke Ã¼niversite dÃ¶neminde kopardÄ±ÄŸÄ±m o baÄŸÄ±mÄ± cemaat ile daha sonra yeniden tesis etmeseydim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. O anlamda piÅŸmanÄ±m." ÅŸeklinde beyanda bulundu.

Ä°ddianamede, hakkÄ±nda FETÃ–/PDY Ã¼yeliÄŸinden soruÅŸturma aÃ§Ä±lan baÅŸka ÅŸÃ¼phelilerin CansÄ±z'Ä±n GÃ¼len Cemaati mensubu olduÄŸuna yÃ¶nelik ifadelerine de yer verildi.

CansÄ±z'Ä±n ByLock kullandÄ±ÄŸÄ±, Ä±ÅŸÄ±k evlerinde kaldÄ±ÄŸÄ±, etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden faydalanmak istediÄŸini belirterek, itiraf iÃ§eren beyanlarda bulunduÄŸu, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finans kaynaklarÄ±ndan Bank Asya'da yatÄ±rÄ±m hesabÄ± aÃ§tÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne kadar tam bir gizlilik iÃ§inde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hiyerarÅŸik yapÄ±lanmasÄ± iÃ§inde yer alarak baÄŸlÄ± olduÄŸu Rasim Ä°sa Bilgen'den aldÄ±ÄŸÄ± her talimatÄ± sorgulamaksÄ±zÄ±n yerine getirdiÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, CansÄ±z'Ä±n Ã¶rgÃ¼tsel baÄŸÄ±nÄ± inkara yÃ¶nelik bir kÄ±sÄ±m savunmalarÄ±nÄ±n dosya kapsamÄ±yla uyumlu olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°ddianamede, CansÄ±z'Ä±n FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hiyerarÅŸik yapÄ±lanmasÄ± iÃ§inde bilerek ve isteyerek yer alarak, bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼yesi olduÄŸu belirtilerek, ilgili kanun hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.