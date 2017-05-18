Yeniden yapÄ±landÄ±rma teklifi yasalaÅŸtÄ±... Ä°ÅŸte yapÄ±landÄ±rÄ±lacak borÃ§lar

Maliye ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret bakanlÄ±klarÄ±, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK), il Ã¶zel idareleri, belediyeler, bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarÄ±Â yeniden yapÄ±landÄ±ran kanun teklifi,Â TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±.
BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda ve KHK'larda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun, daha Ã¶nceki yapÄ±landÄ±rma kapsamÄ±nda baÅŸvuru yapamamÄ±ÅŸ borÃ§lulara da yeni bir imkan tanÄ±yor. Ancak yapÄ±landÄ±rmadan yararlanan ve taksit Ã¶demeleri devam edenlerin yapÄ±landÄ±rÄ±lan borÃ§larÄ± kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda tutuluyor.
Kanunla, 31 Mart 2017 tarihi dikkate alÄ±narak belirlenen vergiler, gÃ¼mrÃ¼k vergileri, vergi cezalarÄ±, bazÄ± idari para cezalarÄ±, sigorta primleri, topluluk sigortasÄ± primleri, emeklilik keseneÄŸi ve kurum karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik sigortasÄ± primi, sosyal gÃ¼venlik destek primi ile bu alacaklara iliÅŸkin her tÃ¼rlÃ¼ faiz, zam, gecikme zammÄ±, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezasÄ± gibi feri alacaklar yapÄ±landÄ±rma kapsamÄ±na alÄ±nÄ±yor.
AyrÄ±ca Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil Usulu HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda takip ve tahsil edilen bazÄ± alacaklar ile belediyelerin su, atÄ±k su ve katÄ± atÄ±k gibi alacaklarÄ± da kapsama dahil ediliyor.
Kanunla yapÄ±landÄ±rÄ±lan borÃ§lar ÅŸÃ¶yle:
- Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamÄ±na giren, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan Ã¶nceki dÃ¶nemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere iliÅŸkin vergi ve bunlara baÄŸlÄ± vergi cezalarÄ±, gecikme faizleri ile gecikme zamlarÄ± (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017'de Ã¶denmesi gereken geÃ§ici vergi ile 2017 yÄ±lÄ±nda Ã¶denmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariÃ§).
- 2017'ye iliÅŸkin olarak 31 Mart 2017'den Ã¶nce tahakkuk eden vergi ve bunlara baÄŸlÄ± vergi cezalarÄ±, gecikme faizleri ile gecikme zamlarÄ± (2017 yÄ±lÄ± iÃ§in tahakkuk eden motorlu taÅŸÄ±tlar vergisi ikinci taksidi hariÃ§).
- 31 Mart 2017'den Ã¶nce yapÄ±lan tespitlere iliÅŸkin olarak vergi aslÄ±na baÄŸlÄ± olmayan vergi cezalarÄ±.
- 31 Mart 2017'den Ã¶nce Askerlik Kanunu, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KuruluÅŸ ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun, Milletvekili SeÃ§imi Kanunu, KarayollarÄ± Trafik Kanunu, Mahalli Ä°dareler ile Mahalle MuhtarlÄ±klarÄ± ve Ä°htiyar Heyetleri SeÃ§imi HakkÄ±nda Kanun, Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halkoyuna SunulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun, Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±nlarÄ± HakkÄ±nda Kanun, Karayolu TaÅŸÄ±ma Kanunu, NÃ¼fus Hizmetleri Kanunu, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun, Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun gereÄŸince verilen idari para cezalarÄ±.
- BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda takip edilen, bazÄ± istisnalar hariÃ§ Kamu FinansmanÄ± ve BorÃ§ YÃ¶netiminin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda olup tahsil dairesine takip iÃ§in ulaÅŸan amme alacaklarÄ± dahil olmak Ã¼zere asli ve feri amme alacaklarÄ±.
- GÃ¼mrÃ¼k Kanunu ve ilgili diÄŸer kanunlar kapsamÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ doÄŸan ve GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tahsil daireleri tarafÄ±ndan Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil Usulu HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re takip edilen gÃ¼mrÃ¼k vergileri, idari para cezalarÄ±, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammÄ± alacaklarÄ±.
- SGK'ya baÄŸlÄ± tahsil dairelerince takip edilen, tahakkuk ettiÄŸi halde Ã¶denmemiÅŸ 2017 yÄ±lÄ± mart ayÄ± ve Ã¶nceki aylara iliÅŸkin sigorta primi, emeklilik keseneÄŸi ve kurum karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik sigortasÄ± primi, sosyal gÃ¼venlik destek primi, isteÄŸe baÄŸlÄ± sigorta primleri ve topluluk sigortasÄ± primi, yaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±ÄŸÄ±, emekli aylÄ±ÄŸÄ± veya malullÃ¼k aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlandÄ±ktan sonra sigortalÄ± sayÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirir nitelikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle ilgili mevzuatÄ±na gÃ¶re Ã¶denmesi gereken 2016 yÄ±lÄ± ÅŸubat ayÄ± ve Ã¶nceki aylara iliÅŸkin sosyal gÃ¼venlik destek primi, Mart 2017 sonuna kadar bitirilen Ã¶zel nitelikteki inÅŸaatlar ile ihale konusu iÅŸlere iliÅŸkin yapÄ±larÄ±n Ã¶n deÄŸerlendirme, araÅŸtÄ±rma veya tespit sonucunda bulunan eksik iÅŸÃ§ilik tutarÄ± Ã¼zerinden hesaplanan sigorta primi ile bÃ¼tÃ¼n bunlara baÄŸlÄ± gecikme cezasÄ± ve gecikme zammÄ± alacaklarÄ±.
- Mart 2017 sonuna kadar iÅŸlenen fiillere iliÅŸkin idari para cezalarÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± gecikme cezasÄ± ve gecikme zammÄ± alacaklarÄ±.
- Mart 2017 ve Ã¶nceki aylara iliÅŸkin damga vergisi, Ã¶zel iÅŸlem vergisi ve eÄŸitime katkÄ± payÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± gecikme zammÄ± alacaklarÄ±.
- Ä°ÅŸ kazasÄ± ve meslek hastalÄ±ÄŸÄ±, malullÃ¼k, adi malullÃ¼k ve Ã¶lÃ¼m halleri ile genel saÄŸlÄ±k sigortalÄ±sÄ±na ve bunlarÄ±n bakmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu kiÅŸilere yÃ¶nelik fiiller nedeniyle Ã¶demekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ bulunduklarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ borÃ§larÄ±.
- Ä°l Ã¶zel idarelerinin, takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017'den Ã¶nce olduÄŸu halde bu dÃ¼zenlemenin yayÄ±mÄ± tarihi itibarÄ±yla Ã¶denmemiÅŸ asli ve feri amme alacaklarÄ± (Ä°dari para cezalarÄ± ve Ã¶zel idare payÄ± hariÃ§).
- Belediyelerin, 31 Mart 2017'den Ã¶nceki dÃ¶nemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere iliÅŸkin vergi, 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iÅŸyeri ve diÄŸer ÅŸekillerde kullanÄ±lan binalara ait Ã§evre temizlik vergisi hariÃ§ 2017'ye iliÅŸkin olarak tahakkuk eden vergi ve bunlara baÄŸlÄ± vergi cezalarÄ±, gecikme faizleri, gecikme zamlarÄ±, bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan Ã¶denmemiÅŸ bulunan asli ve feri amme alacaklarÄ±.
- Belediye Gelirleri Kanunu'na gÃ¶re tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce olduÄŸu halde bu dÃ¼zenlemenin yayÄ±mÄ± tarihi itibarÄ±yla Ã¶denmemiÅŸ bulunan Ã¼cret alacaklarÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± fer'i alacaklarÄ±.
- Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce olduÄŸu halde Ã¶denmeyen su, atÄ±k su ve katÄ± atÄ±k Ã¼creti alacaklarÄ±.
- BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyelerinin katÄ± atÄ±k Ã¼creti alacaklarÄ± ve bunlara baÄŸlÄ± feri alacaklarÄ±.
- Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KuruluÅŸ ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin Ã¶denmemiÅŸ su ve atÄ±k su bedeli alacaklarÄ± ile bu alacaklara baÄŸlÄ± faiz, gecikme faizi ve gecikme zammÄ± gibi feri (sÃ¶zleÅŸmelerde dÃ¼zenlenen her tÃ¼rlÃ¼ ceza ve zamlar dahil) alacaklarÄ±.
- Bu dÃ¼zenlemede belirtilen diÄŸer alacaklardan kesinleÅŸmiÅŸ olup, bu dÃ¼zenlemenin yayÄ±mÄ± tarihi itibarÄ±yla vadesi geldiÄŸi halde, Ã¶denmemiÅŸ ya da Ã¶deme sÃ¼resi henÃ¼z geÃ§memiÅŸ bulunan alacaklar.
BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun'a gÃ¶re, yapÄ±landÄ±rmadan yararlanmak iÃ§in 30 Haziran 2017 tarihine kadar baÅŸvuruda bulunulacak.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na, il Ã¶zel idarelerine ve belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017'ye, SGK'ya ilk taksit 31 AÄŸustos 2017'ye kadar, diÄŸer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikiÅŸer aylÄ±k dÃ¶nemler halinde azami 18 eÅŸit taksitte Ã¶denecek ancak daha kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶deme seÃ§enekleri de mÃ¼kellefe sunulacak.
YapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ borÃ§larÄ±n ilk taksit Ã¶deme sÃ¼resi iÃ§erisinde tamamen Ã¶denmesi ÅŸartÄ±na baÄŸlÄ± olarak feri alacaklar yerine, YÄ°-ÃœFE tutarÄ±ndan ayrÄ±ca yÃ¼zde 50 indirim yapÄ±lacak.
YapÄ±landÄ±rÄ±lan borÃ§larÄ±n taksitler halinde Ã¶denmesi halinde, borÃ§lar teklifte belirtilen katsayÄ±lara gÃ¶re artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸekliyle Ã¶denecek.
YapÄ±landÄ±rÄ±lan borÃ§lar 6, 9, 12 veya 18 eÅŸit taksitte Ã¶denebilecek. BorÃ§lular, Ã¶deme seÃ§eneklerinden birini baÅŸvuru sÄ±rasÄ±nda tercih edecek.
Tercih edilen taksit sÃ¼resinden daha uzun sÃ¼rede Ã¶deme yapÄ±lamayacak ancak Ã¶demeler daha kÄ±sa sÃ¼rede olabilecek.
KÄ±sa sÃ¼rede Ã¶denmesi halinde Ã¶denecek tutar ilgili katsayÄ±ya gÃ¶re dÃ¼zeltilecek.
YapÄ±landÄ±rÄ±lacak tutarlar, il Ã¶zel idareleri ve bunlara baÄŸlÄ± kamu tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸini haiz kuruluÅŸlar ile Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu ve Ã¶zerk spor federasyonlarÄ±na tescil edilmiÅŸ olan ve TÃ¼rkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulÃ¼plerince ikiÅŸer aylÄ±k dÃ¶nemler halinde azami 36 eÅŸit taksitte Ã¶denebilecek. Hesaplanacak katsayÄ± 24, 30 ve 36 eÅŸit taksit iÃ§in farklÄ± olacak.
SÃ¶z konusu dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda belediyeler ve bunlara baÄŸlÄ± kamu tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸini haiz kuruluÅŸlarca Ã¶denmesi gereken tutarlar, aylÄ±k dÃ¶nemler halinde 144 eÅŸit taksitte tahsil edilecek ancak bu kapsamda yapÄ±lacak kesinti tutarÄ± her hal ve takdirde bu idareler adÄ±na genel bÃ¼tÃ§e vergi gelirleri tahsilat toplamÄ± Ã¼zerinden ayrÄ±lan paylarÄ±n aylÄ±k tutarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50'sini aÅŸamayacak.
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na ve SGK'ya baÄŸlÄ± tahsil dairelerinin alacaklarÄ±nÄ±n kredi kartÄ±yla Ã¶denmesi durumunda bankalar, taksit tutarlarÄ±nÄ± idareye taksit aylarÄ±nda tahsilat kabul edilmek suretiyle aktaracak, borÃ§lu hesaplarÄ±na ise taksit ayÄ±nda yansÄ±tacak.
Taksitlerin ilk ikisinin sÃ¼resinde ve tam Ã¶denmesi koÅŸuluyla kalan taksitlerden bir takvim yÄ±lÄ±nda iki veya daha az taksitin sÃ¼resinde Ã¶denmemesi veya eksik Ã¶denmesi halinde, Ã¶denmeyen veya eksik Ã¶denen taksit tutarlarÄ±nÄ±n son taksiti izleyen ayÄ±n sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri iÃ§in geÃ§ Ã¶deme zammÄ± ile Ã¶denmesi ÅŸartÄ±yla bu kanun hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanÄ±lacak.
Ä°lk iki taksitin sÃ¼resinde tam Ã¶denmemesi ya da sÃ¼resinde Ã¶denmeyen veya eksik Ã¶denen diÄŸer taksitlerin belirtilen ÅŸekilde de Ã¶denmemesi veya bir takvim yÄ±lÄ±nda ikiden fazla taksitin sÃ¼resinde Ã¶denmemesi veya eksik Ã¶denmesi halinde kanundan yararlanma hakkÄ± kaybedilecek.
Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±nda ÅŸehir iÃ§i ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik 310 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamada, bazÄ± suÃ§lardan aranan 29 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 25 bin 320 lira para cezasÄ± kesildi.
Daha Ã¶nceki yapÄ±landÄ±rmaya baÅŸvurmayan vatandaÅŸlara ikinci bir ÅŸans tanÄ±yan, bazÄ± kamu alacaklarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zdemir ve eski tetkik hakimi CansÄ±z hakkÄ±nda, FETÃ– 'ye Ã¼yelik suÃ§lamasÄ±yla iki ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±
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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen "Ä°BB Ä°stanbul" mobil uygulamasÄ± ile tÃ¼m belediyecilik hizmetleri tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeleceÄŸimizin teminatÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z genÃ§lerimizin 19 MayÄ±s ruhunu anlamalarÄ±na, Ã¶zÃ¼msemelerine ve bu ruha sahip Ã§Ä±kmalarÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. ifadesini kullandÄ±
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Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey Yerhov oldu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Hz. Muhammed'in sÃ¼nneti, sireti, yÃ¼ksek ahlakÄ± ve evrensel mesajÄ±nÄ±n ilmi etkinliklerle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir 'Siret HaftasÄ±'na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeli" dedi
Ãœlkenin batÄ± kesimlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nden askerlerini Ã§ekme ihtimaliyle ilgili, "Almanya'nÄ±n Ã¶nce kendisine bir Ã§eki dÃ¼zen vermesi lazÄ±m. TÃ¼rkiyeâ€™ye nasÄ±l davranmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenmelidir. Ä°ncirlikâ€™ten Ã§ekilme kararÄ± alÄ±rlarsa kendileri bilir. Kendileri gelmek istedi yalvaracak deÄŸiliz. GÃ¼le gÃ¼le deriz." dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'un personel ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Kurum Ä°Ã§i Yer DeÄŸiÅŸtirme Suretiyle Atanma KurasÄ± ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ertem, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 140 vakfÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu vakÄ±flarÄ±n mallarÄ±ndan gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulÃ¼n kiraya verilmesi iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 36 mÃ¼ze, 18 MayÄ±s MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Avrupa MÃ¼zeler Gecesi" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, kapanÄ±ÅŸlarÄ±ndan saat 23.00'e kadar Ã¼cretsiz gezilebilecek