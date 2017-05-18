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Trump'tan NAFTA için ilk resmi adım
Trump'tan NAFTA için ilk resmi adım

ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması‘nın (NAFTA) yeniden müzakeresi için ilk adımı attı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ülkenin Kanada ve Meksika ile 23 yıl önce imzaladığı NAFTA’nın yeniden müzakeresi için Kongre’ye resmi tebligat gönderdi. 

Trump yönetimi, yasalar gereği yapılan tebligat çerçevesinde NAFTA’nın yeniden müzakeresine 90 gün sonra (16 Ağustos itibariyle) başlama hakkını elde etmiş oldu.

Lighthizer, Kongre’ye gönderilen tebligat mektubunda “25 yıl önce müzakere edilen anlaşmanın, değişen ABD ekonomisine artık uyum sağlamadığını” vurgulayarak, yeniden müzakere sayesinde Amerikalılara iyi maaşlı istihdam olanakları yaratmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ayrıca, gazetecilerle yaptığı telekonferansta yeniden müzakerelerin bu yıl sonunda sonuçlanmasını umduklarını söyleyen Lighthizer, ABD Ticaret Temsilciliğinin anlaşmaya yönelik hedeflerini müzakereler başlamadan en az 30 gün önce kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Yasalar gereğince Trump yönetiminin 90 gün içinde Kongre üyeleriyle bir araya gelerek ABD’nin yeniden müzakerelerde nasıl bir strateji izleyeceğini belirlemesi gerekiyor.

ABD yönetiminin izleyeceği strateji, NAFTA'nın 1,2 trilyon dolarlık hacmiyle dünyanın en büyük ticaret anlaşmalarından biri olması nedeniyle küresel ticaret için de önem arz ediyor.

ABD Başkanı Trump’ın en büyük seçim vaatlerinden biri, özellikle sanayi sektörüne zarar verdiğini iddia ettiği NAFTA’yı iptal ya da yeniden müzakere etmekti. 



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