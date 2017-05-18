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22:22, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe
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21:01, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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Ä°stanbul'da ÅŸehir iÃ§i taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na asayiÅŸ uygulamasÄ±
Ä°stanbul'da ÅŸehir iÃ§i taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na asayiÅŸ uygulamasÄ±

Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±nda ÅŸehir iÃ§i ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik 310 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamada, bazÄ± suÃ§lardan aranan 29 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 25 bin 320 lira para cezasÄ± kesildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n koordinesinde,Â Anadolu yakasÄ±ndaki 14 ilÃ§ede 30 farklÄ± noktada 13.00 ile 15.00 saatleri arasÄ±nda, 72 ekipte yer alan 310 polis katÄ±lÄ±mÄ±yla trafik ve asayiÅŸ uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Åžehir iÃ§i ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik denetimde, bin 59 aracÄ±n sorgulamasÄ± yapÄ±lÄ±rken, araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinden 7'sine emniyet kemeri takmamak, 38'ine rÃ¼sum belgesi adÄ±na olmamak, 90'Ä±na fazla yolcu taÅŸÄ±mak, 11'ine muayenesiz araÃ§ kullanmak, 6'sÄ±na yolcu indirme bindirme ihlali yapmak, 9'una koltuk eksikliÄŸi ve 2'sine de ehliyetsiz araÃ§ kullanmaktan, toplam 25 bin 320 lira para cezasÄ± uygulandÄ±. Belgeleri eksik olan 2 araÃ§ ise trafikten men edildi.Â 

Uygulamada, 2 bin 494 kiÅŸinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasÄ± yapÄ±larak, Ã§eÅŸitli suÃ§lardan aranan 29 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Aramalarda, ayrÄ±ca 1 ruhsatsÄ±z tabanca ele geÃ§irildi.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul Ä°stanbul'da ÅŸehir iÃ§i taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±
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Ä°stanbul'da ÅŸehir iÃ§i taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na asayiÅŸ uygulamasÄ±

Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±nda ÅŸehir iÃ§i ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik 310 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamada, bazÄ± suÃ§lardan aranan 29 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 25 bin 320 lira para cezasÄ± kesildi.
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