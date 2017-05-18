MiniatÃ¼rk'te yenilenen maketler ziyaretÃ§ilerle buluÅŸtu

TÃ¼rkiye ve OsmanlÄ± coÄŸrafyasÄ±ndan Ã¶nemli tarihi eserlerin minyatÃ¼rÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ±Â MiniatÃ¼rk'te, yenilenen 17 maket ziyaretÃ§ilerle buluÅŸtu.
MiniatÃ¼rk Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Resul Erkan, yaÄŸmur, kar, rÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ nedeniyle yÄ±pranÄ±p eskiyen maketlerin yenileriyle deÄŸiÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.
Maketlerin MiniatÃ¼rk Maket AtÃ¶lyesinde hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Erkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"YapÄ±m aÅŸamasÄ± 1,5 yÄ±l sÃ¼ren yeni maketler park alanÄ± iÃ§erisine yerleÅŸtirilerek mÃ¼ze ziyaretÃ§ilerinin beÄŸenisine sunuldu. Bunlar, Ayasofya, Aspendos Antik Tiyatro, Mardin TaÅŸ Evleri, Selimiye Camisi, Sultanahmet Camisi ve MeydanÄ±, Yerebatan SarnÄ±cÄ±, Galata Kulesi, Beylerbeyi SarayÄ±, Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±, Kubbet-Ã¼s Sahra, Mescid-i Aksa, Yedikule ZindanlarÄ±, Mini Stadyum, Amasya YalÄ±boyu Evleri, DiyarbakÄ±r Ulu Cami, Halil-Ã¼r Rahman Cami ve BalÄ±klÄ± GÃ¶l, HacÄ±bektaÅŸ-i Veli KÃ¼lliyesi."
MiniatÃ¼rk'te 132 maketin bulunduÄŸunu dile getiren Erkan, mÃ¼zede, en Ã§ok ilgiyi Mardin TaÅŸ Evleri, SÃ¼mela, DolmabahÃ§e SarayÄ±, TopkapÄ± SarayÄ±, KÄ±z Kulesi, Galata Kulesi, BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼, AnÄ±tkabir, Mini Stadyum, Ayasofya, Sultanahmet MeydanÄ± ve Bursa Ulu Camisi maketlerinin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.
Erkan, bu yÄ±l da yeni eserlerin MiniatÃ¼rk'e eklendiÄŸini aktararak, bunlarÄ± 1. Sultan Ahmet TÃ¼rbesi, Hamidiye Saat Kulesi ve Ahlat SelÃ§uklu Meydan MezarlÄ±ÄŸÄ±-Emir BayÄ±ndÄ±r KÃ¼mbeti maketleri olarak sÄ±raladÄ±.
MiniatÃ¼rk, yaz sezonu boyunca her gÃ¼n 09.00-19.00 saatlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esindeki tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± Ã§evresi ile saraya ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan yolda, yaklaÅŸan ramazan ve turizm sezonu dolayÄ±sÄ±yla Ã§evre dÃ¼zenlemesi ve temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye ve OsmanlÄ± coÄŸrafyasÄ±ndan Ã¶nemli tarihi eserlerin minyatÃ¼rÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± MiniatÃ¼rk'te, yenilenen 17 maket ziyaretÃ§ilerle buluÅŸtu
Mersin Arkeoloji MÃ¼zesi, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ve KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi TendÃ¼rek DaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda etkisiz hale getirilen 9 PKK mensubundan birinin sÃ¶zde, "TendÃ¼rek DaÄŸÄ± Kuzeyi Diyadin bÃ¶lge sorumlusu" olduÄŸu bildirildi
Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±nda ÅŸehir iÃ§i ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik 310 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamada, bazÄ± suÃ§lardan aranan 29 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 25 bin 320 lira para cezasÄ± kesildi.
Daha Ã¶nceki yapÄ±landÄ±rmaya baÅŸvurmayan vatandaÅŸlara ikinci bir ÅŸans tanÄ±yan, bazÄ± kamu alacaklarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zdemir ve eski tetkik hakimi CansÄ±z hakkÄ±nda, FETÃ– 'ye Ã¼yelik suÃ§lamasÄ±yla iki ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±
Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde meydana gelen heyelan sonucu 16 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi faciaya iliÅŸkin 7'si tutuklu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliyesine karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃœSÄ°AD YuÌˆksek Ä°stiÅŸare Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nda AB'den OHAL'e, yerli otomobilden Rakka operasyonuna kadar birÃ§ok konuda kritik mesajlar verdi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen "Ä°BB Ä°stanbul" mobil uygulamasÄ± ile tÃ¼m belediyecilik hizmetleri tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeleceÄŸimizin teminatÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z genÃ§lerimizin 19 MayÄ±s ruhunu anlamalarÄ±na, Ã¶zÃ¼msemelerine ve bu ruha sahip Ã§Ä±kmalarÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. ifadesini kullandÄ±
Van'Ä±n merkez Ä°pekyolu Belediyesi, daha Ã¶nce amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan Sanat SokaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokaÄŸÄ± gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸturuyor
Derin Tarih MayÄ±s sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda toplatÄ±lma, el konulma ve basÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey Yerhov oldu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Hz. Muhammed'in sÃ¼nneti, sireti, yÃ¼ksek ahlakÄ± ve evrensel mesajÄ±nÄ±n ilmi etkinliklerle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir 'Siret HaftasÄ±'na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeli" dedi
Ãœlkenin batÄ± kesimlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak