GÃ¼ncelleme: 04:30, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

MiniatÃ¼rk'te yenilenen maketler ziyaretÃ§ilerle buluÅŸtu





TÃ¼rkiye ve OsmanlÄ± coÄŸrafyasÄ±ndan Ã¶nemli tarihi eserlerin minyatÃ¼rÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± MiniatÃ¼rk'te, yenilenen 17 maket ziyaretÃ§ilerle buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye ve OsmanlÄ± coÄŸrafyasÄ±ndan Ã¶nemli tarihi eserlerin minyatÃ¼rÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ±Â MiniatÃ¼rk'te, yenilenen 17 maket ziyaretÃ§ilerle buluÅŸtu. MiniatÃ¼rk Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Resul Erkan, yaÄŸmur, kar, rÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ nedeniyle yÄ±pranÄ±p eskiyen maketlerin yenileriyle deÄŸiÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi. Maketlerin MiniatÃ¼rk Maket AtÃ¶lyesinde hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Erkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "YapÄ±m aÅŸamasÄ± 1,5 yÄ±l sÃ¼ren yeni maketler park alanÄ± iÃ§erisine yerleÅŸtirilerek mÃ¼ze ziyaretÃ§ilerinin beÄŸenisine sunuldu. Bunlar, Ayasofya, Aspendos Antik Tiyatro, Mardin TaÅŸ Evleri, Selimiye Camisi, Sultanahmet Camisi ve MeydanÄ±, Yerebatan SarnÄ±cÄ±, Galata Kulesi, Beylerbeyi SarayÄ±, Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±, Kubbet-Ã¼s Sahra, Mescid-i Aksa, Yedikule ZindanlarÄ±, Mini Stadyum, Amasya YalÄ±boyu Evleri, DiyarbakÄ±r Ulu Cami, Halil-Ã¼r Rahman Cami ve BalÄ±klÄ± GÃ¶l, HacÄ±bektaÅŸ-i Veli KÃ¼lliyesi." MiniatÃ¼rk'te 132 maketin bulunduÄŸunu dile getiren Erkan, mÃ¼zede, en Ã§ok ilgiyi Mardin TaÅŸ Evleri, SÃ¼mela, DolmabahÃ§e SarayÄ±, TopkapÄ± SarayÄ±, KÄ±z Kulesi, Galata Kulesi, BoÄŸaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼, AnÄ±tkabir, Mini Stadyum, Ayasofya, Sultanahmet MeydanÄ± ve Bursa Ulu Camisi maketlerinin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Erkan, bu yÄ±l da yeni eserlerin MiniatÃ¼rk'e eklendiÄŸini aktararak, bunlarÄ± 1. Sultan Ahmet TÃ¼rbesi, Hamidiye Saat Kulesi ve Ahlat SelÃ§uklu Meydan MezarlÄ±ÄŸÄ±-Emir BayÄ±ndÄ±r KÃ¼mbeti maketleri olarak sÄ±raladÄ±. MiniatÃ¼rk, yaz sezonu boyunca her gÃ¼n 09.00-19.00 saatlerinde ziyarete aÃ§Ä±k olacak.

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