Mersin Arkeoloji MÃ¼zesi aÃ§Ä±ldÄ± | FOTO

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±,Â KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi ElvanÂ ileÂ Mersin Arkeoloji MÃ¼zesiÂ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
AvcÄ±, 198 mÃ¼ze, 138 Ã¶ren yeri ve 125 tÃ¼rbenin BakanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± 231 Ã¶zel mÃ¼ze ve bin 583 koleksiyonerin de BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n denetiminde bulunduÄŸunu bildirdi. AvcÄ±, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ãœlkemiz bugÃ¼n itibarÄ±yla modern mÃ¼zecilik konusunda dÃ¼nyaya Ã¶rnek teÅŸkil edecek mÃ¼zelere ev sahipliÄŸi yapmakta ve her geÃ§en gÃ¼n bu mÃ¼zelere iÅŸte bÃ¶yle bir yenisi eklenmektedir. Son 15 yÄ±lda TÃ¼rkiye'de mÃ¼zecilik ve mÃ¼ze turizmi konusunda Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. TÃ¼m dÃ¼nyada mÃ¼zeciliÄŸin fonksiyonlarÄ±, misyonu, vizyonu, yÃ¶netim sistemi, iÅŸleyiÅŸi, kullandÄ±ÄŸÄ± teknolojiler, pazarlama ve tanÄ±tÄ±m teknikleri deÄŸiÅŸti. DeÄŸiÅŸen ve geliÅŸen bu mÃ¼zecilik modelinde nesne odaklÄ± mÃ¼zecilik yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan ziyade, ziyaretÃ§i yani tÃ¼ketici, izleyici odaklÄ± yaklaÅŸÄ±ma geÃ§ildi. Biz de bu Ã§erÃ§evede gerek Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla gerek GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokollerle mÃ¼zelerimizi, Ã¶ren yerlerimizi aynÄ± zamanda birer eÄŸitim ortamÄ± olarak deÄŸerlendiriyoruz. Her mÃ¼ze aynÄ± zamanda bir eÄŸitim ortamÄ±dÄ±r. Bunun iÃ§in mÃ¼zelerimizin en Ã¶ncelikli hedef kitlelerini de Ã¶ÄŸrencilerimiz, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z, genÃ§lerimiz ve Ã¶ÄŸretmenlerimizi teÅŸkil ediyor."
AvcÄ±, Mersin MÃ¼zesi'nin 1978'den beri hizmet verdiÄŸini, ancak eski binanÄ±n depo ve sergileme alanlarÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸu belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BÃ¶lgenin geniÅŸ arkeolojik potansiyeli nedeniyle bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca Ã§aÄŸdaÅŸ mÃ¼zecilik anlayÄ±ÅŸÄ±na uygun yeni bir mÃ¼ze binasÄ± yapÄ±lmasÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O tarihten bugÃ¼ne kadar bu mÃ¼zenin tamamlanmasÄ± iÃ§in inisiyatif belirleyen, siyasi irade koyan ve katkÄ±larÄ±nÄ± esirgemeyenlere teÅŸekkÃ¼r ederim. Bu mÃ¼ze kapalÄ± alanÄ± 7 bin 500, sergileme alanlarÄ± 2 bin 500, depo alanlarÄ± bin 500 ve aÃ§Ä±k alanÄ± da 3 bin 500 metrekare. Burada toplam 30 milyon liraya yakÄ±n bir harcama gerÃ§ekleÅŸtirildi."
KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan da mÃ¼zenin tarih, arkeoloji ve sanat tarihi camiasÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.
Adeta bir sanat eseri olan mÃ¼zeyle Ã¶nemli bir iÅŸin baÅŸarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Elvan, mÃ¼zenin, sosyal donatÄ±larÄ±yla da bir bilim ve eÄŸitim yuvasÄ± Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
MÃ¼zede, genÃ§lere ve Ã§ocuklara tarihi sevdirecek bir atmosfer bulunduÄŸunu belirten Elvan, "Tarih iÃ§erisinde yolculuk yaparken, o yolculuÄŸu gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸÄ±yacak kodlarÄ± Ã§Ã¶zebilecek her tÃ¼rlÃ¼ donanÄ±m bu mÃ¼zemizde saÄŸlanmÄ±ÅŸ durumda." ifadesini kullandÄ±. Â
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan AvcÄ± ve Elvan, protokol Ã¼yeleriyle bin 435 tarihi eseri barÄ±ndÄ±ran mÃ¼zeyi gezdi.
Mersin Arkeoloji MÃ¼zesi, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ve KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±
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