GÃ¼ncelleme: 01:19, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

BatÄ±'nÄ±n Ukrayna'da Rusya'ya karÅŸÄ± vize hamlesi | ANALÄ°Z

Ali Cura

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB)Â Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±naÂ vize serbestisiÂ getirerek yaptÄ±ÄŸÄ± hamle,Â BatÄ±'yÄ±Â DoÄŸu Avrupa'daÂ Rusya'ya karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadelede bir adÄ±m Ã¶ne taÅŸÄ±dÄ±.

Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na vizesiz Avrupa seyahati imkanÄ± getiren dÃ¼zenleme, Strazburg'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±. Ä°mza tÃ¶renine Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko'nun yanÄ± sÄ±ra Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani ve AB DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Malta adÄ±na Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Carmelo Abela katÄ±ldÄ±.

Vize anlaÅŸmasÄ± Ukrayna'nÄ±n "Rus dÃ¼nyasÄ±"ndan ayrÄ±larak yÃ¶nÃ¼nÃ¼ BatÄ±'ya Ã§evirdiÄŸinin en somut Ã¶rneklerinden biri olurken, Sovyet geÃ§miÅŸlerinden koptuklarÄ±nÄ± ilan eden PoroÅŸenko'nun vize serbestisi kararÄ±yla ilgili, "Ukrayna, Rusya Ä°mparatorluÄŸu'ndan son ayrÄ±lma belgesini hazÄ±rladÄ±." deÄŸerlendirmesi, BatÄ±'nÄ±n Rusya ile mÃ¼cadelesinde baÅŸarÄ± olarak gÃ¶sterildi.

AB yanlÄ±larÄ±nÄ±n, Ukrayna'da 2013'te BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k MeydanÄ±'na Ã§Ä±karak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸimde Ã¶nemli aÅŸamalardan biri AB ile Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi olmuÅŸtu. Bu aÅŸamadan sonra Ã¶nemli bir diÄŸer aÅŸama da Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n AB Ã¼lkelerine kÄ±sa sÃ¼reli vizesiz giriÅŸ hakkÄ± elde etmesi oldu.

Vize muafiyeti sÃ¼recinde Ukrayna, Ã¼Ã§ devlet baÅŸkanÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi, devrim ve Ã¼lkenin doÄŸusunda Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larla savaÅŸ baÅŸlamasÄ± gibi aÄŸÄ±r bedeller Ã¶dedi.

Ukrayna'nÄ±n AB Ã¼lkelerine vize muafiyetine yÃ¶nelik giriÅŸimi 12 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Turuncu Devrim'in ardÄ±ndan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna oturan Viktor YuÅŸÃ§enko Avrupa ile iliÅŸkileri yakÄ±nlaÅŸtÄ±rma yÃ¶nÃ¼nde adÄ±m attÄ±. YuÅŸÃ§enko, AB ve Ukrayna arasÄ±nda vize muafiyeti gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini baÅŸlatan ilk isim oldu ve 1 EylÃ¼l 2005'te AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ukrayna'ya giriÅŸinde vizeleri kaldÄ±rdÄ±.

AB de UkraynalÄ± uzman ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ± kapsayan bazÄ± kesimlere yÃ¶nelik vize iÅŸlemlerinde kolaylÄ±k saÄŸlanmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlemeler yaptÄ±. AynÄ± dÃ¶nem vize muafiyetine yÃ¶nelik ÅŸartlarÄ±n belirlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da baÅŸladÄ±. BÃ¶ylece vize serbestisi yÃ¶nÃ¼nde Ukrayna ilk somut adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ oldu.

Rusya yanlÄ±sÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± Viktor YanukoviÃ§'in dÃ¶neminde vize serbestisi iÃ§in yol haritasÄ± belirlenmeye baÅŸladÄ±. YanukoviÃ§, kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± umuyordu ama olmadÄ±. 2013'te baÅŸlayan meydan olaylarÄ± Ã¶ncesinde YanukoviÃ§ vize serbestisinin saÄŸlanmasÄ± hususunda AB'ye baskÄ± yapmayÄ± denedi fakat Rusya'nÄ±n politikalarÄ±na uygun ÅŸekilde strateji deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±nca AB karÅŸÄ±tÄ± oldu ve vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar da bir kenara bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Meydan olaylarÄ±ndan sonra BatÄ± yanlÄ±sÄ± iktidarÄ±n yÃ¶netime gelmesi, UkraynalÄ±larÄ±n AB Ã¼midini yeniden canlandÄ±rdÄ±. Rusya karÅŸÄ±tÄ± politikalar izleyen yeni yÃ¶netim, serbest vize rejimi hususunda Ukrayna halkÄ±na sÃ¶z verdi. PoroÅŸenko, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemin tÃ¶reninde bu hususta giriÅŸimlerde bulunduklarÄ±nÄ± belirterek, hÄ±zlÄ± ÅŸekilde AB ile vize muafiyeti sÃ¼recini tamamlayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AB, PoroÅŸenko'nun bu giriÅŸimlerini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Rusya'ya karÅŸÄ± BatÄ± cephesinin gÃ¼Ã§lenmesi adÄ±na Ukrayna'da vize muafiyeti hususunda Ã¶nemli yol alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan AB, sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±rdÄ±.

Ukrayna parlamentosu, geÃ§en yÄ±l vize muafiyetinin Ã¶nÃ¼ndeki son engel olan yolsuzlukla mÃ¼cadele yasalarÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak vize serbestisi iÃ§in hazÄ±r olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi.

PoroÅŸenko, bu noktaya gelebilmek iÃ§in adalet, insan haklarÄ±, yolsuzlukla mÃ¼cadele ve gÃ¶Ã§men politikalarÄ± hususunda AB'nin istediÄŸi yÃ¶nde 144 dÃ¼zenlemenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KararÄ±n AB resmi gazetesinde yayÄ±mlanmasÄ±ndan sonra Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±, 11 Haziran'dan itibaren vizesiz olarak Schengen Ã¼lkelerine seyahat edebilecek. Yeni dÃ¼zenlemeyle, biyometrik pasaport sahibi tÃ¼m Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±, turistik, iÅŸ amaÃ§lÄ± veya aile ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen Ã¼lkelerinde 90 gÃ¼n kalabilecek. Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na AB Ã¼lkelerinde Ã§alÄ±ÅŸma izni vermeyen dÃ¼zenleme, Schengen'e taraf olmayan Ä°ngiltere'yi kapsamÄ±yor.

KAYNAK: AA

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