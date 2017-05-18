BatÄ±'nÄ±n Ukrayna'da Rusya'ya karÅŸÄ± vize hamlesi | ANALÄ°Z

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB)Â Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±naÂ vize serbestisiÂ getirerek yaptÄ±ÄŸÄ± hamle,Â BatÄ±'yÄ±Â DoÄŸu Avrupa'daÂ Rusya'ya karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadelede bir adÄ±m Ã¶ne taÅŸÄ±dÄ±.
Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na vizesiz Avrupa seyahati imkanÄ± getiren dÃ¼zenleme, Strazburg'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±. Ä°mza tÃ¶renine Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko'nun yanÄ± sÄ±ra Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani ve AB DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Malta adÄ±na Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Carmelo Abela katÄ±ldÄ±.
Vize anlaÅŸmasÄ± Ukrayna'nÄ±n "Rus dÃ¼nyasÄ±"ndan ayrÄ±larak yÃ¶nÃ¼nÃ¼ BatÄ±'ya Ã§evirdiÄŸinin en somut Ã¶rneklerinden biri olurken, Sovyet geÃ§miÅŸlerinden koptuklarÄ±nÄ± ilan eden PoroÅŸenko'nun vize serbestisi kararÄ±yla ilgili, "Ukrayna, Rusya Ä°mparatorluÄŸu'ndan son ayrÄ±lma belgesini hazÄ±rladÄ±." deÄŸerlendirmesi, BatÄ±'nÄ±n Rusya ile mÃ¼cadelesinde baÅŸarÄ± olarak gÃ¶sterildi.
AB yanlÄ±larÄ±nÄ±n, Ukrayna'da 2013'te BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k MeydanÄ±'na Ã§Ä±karak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸimde Ã¶nemli aÅŸamalardan biri AB ile Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi olmuÅŸtu. Bu aÅŸamadan sonra Ã¶nemli bir diÄŸer aÅŸama da Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n AB Ã¼lkelerine kÄ±sa sÃ¼reli vizesiz giriÅŸ hakkÄ± elde etmesi oldu.
Vize muafiyeti sÃ¼recinde Ukrayna, Ã¼Ã§ devlet baÅŸkanÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi, devrim ve Ã¼lkenin doÄŸusunda Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larla savaÅŸ baÅŸlamasÄ± gibi aÄŸÄ±r bedeller Ã¶dedi.
Ukrayna'nÄ±n AB Ã¼lkelerine vize muafiyetine yÃ¶nelik giriÅŸimi 12 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Turuncu Devrim'in ardÄ±ndan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna oturan Viktor YuÅŸÃ§enko Avrupa ile iliÅŸkileri yakÄ±nlaÅŸtÄ±rma yÃ¶nÃ¼nde adÄ±m attÄ±. YuÅŸÃ§enko, AB ve Ukrayna arasÄ±nda vize muafiyeti gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini baÅŸlatan ilk isim oldu ve 1 EylÃ¼l 2005'te AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ukrayna'ya giriÅŸinde vizeleri kaldÄ±rdÄ±.
AB de UkraynalÄ± uzman ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ± kapsayan bazÄ± kesimlere yÃ¶nelik vize iÅŸlemlerinde kolaylÄ±k saÄŸlanmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlemeler yaptÄ±. AynÄ± dÃ¶nem vize muafiyetine yÃ¶nelik ÅŸartlarÄ±n belirlenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da baÅŸladÄ±. BÃ¶ylece vize serbestisi yÃ¶nÃ¼nde Ukrayna ilk somut adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ oldu.
Rusya yanlÄ±sÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± Viktor YanukoviÃ§'in dÃ¶neminde vize serbestisi iÃ§in yol haritasÄ± belirlenmeye baÅŸladÄ±. YanukoviÃ§, kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± umuyordu ama olmadÄ±. 2013'te baÅŸlayan meydan olaylarÄ± Ã¶ncesinde YanukoviÃ§ vize serbestisinin saÄŸlanmasÄ± hususunda AB'ye baskÄ± yapmayÄ± denedi fakat Rusya'nÄ±n politikalarÄ±na uygun ÅŸekilde strateji deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±nca AB karÅŸÄ±tÄ± oldu ve vize serbestisine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar da bir kenara bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Meydan olaylarÄ±ndan sonra BatÄ± yanlÄ±sÄ± iktidarÄ±n yÃ¶netime gelmesi, UkraynalÄ±larÄ±n AB Ã¼midini yeniden canlandÄ±rdÄ±. Rusya karÅŸÄ±tÄ± politikalar izleyen yeni yÃ¶netim, serbest vize rejimi hususunda Ukrayna halkÄ±na sÃ¶z verdi. PoroÅŸenko, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemin tÃ¶reninde bu hususta giriÅŸimlerde bulunduklarÄ±nÄ± belirterek, hÄ±zlÄ± ÅŸekilde AB ile vize muafiyeti sÃ¼recini tamamlayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AB, PoroÅŸenko'nun bu giriÅŸimlerini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Rusya'ya karÅŸÄ± BatÄ± cephesinin gÃ¼Ã§lenmesi adÄ±na Ukrayna'da vize muafiyeti hususunda Ã¶nemli yol alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan AB, sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±rdÄ±.
Ukrayna parlamentosu, geÃ§en yÄ±l vize muafiyetinin Ã¶nÃ¼ndeki son engel olan yolsuzlukla mÃ¼cadele yasalarÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak vize serbestisi iÃ§in hazÄ±r olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi.
PoroÅŸenko, bu noktaya gelebilmek iÃ§in adalet, insan haklarÄ±, yolsuzlukla mÃ¼cadele ve gÃ¶Ã§men politikalarÄ± hususunda AB'nin istediÄŸi yÃ¶nde 144 dÃ¼zenlemenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
KararÄ±n AB resmi gazetesinde yayÄ±mlanmasÄ±ndan sonra Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±, 11 Haziran'dan itibaren vizesiz olarak Schengen Ã¼lkelerine seyahat edebilecek. Yeni dÃ¼zenlemeyle, biyometrik pasaport sahibi tÃ¼m Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±, turistik, iÅŸ amaÃ§lÄ± veya aile ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen Ã¼lkelerinde 90 gÃ¼n kalabilecek. Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na AB Ã¼lkelerinde Ã§alÄ±ÅŸma izni vermeyen dÃ¼zenleme, Schengen'e taraf olmayan Ä°ngiltere'yi kapsamÄ±yor.
Â
Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na Schengen bÃ¶lgesine seyahatlerinde vize muafiyeti saÄŸlayan anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±, BatÄ±'yÄ± Rusya'ya karÅŸÄ± Ukrayna'da verdiÄŸi mÃ¼cadelede bir adÄ±m Ã¶ne taÅŸÄ±dÄ±
ErdoÄŸan-Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde aÃ§Ä±klanan, TÃ¼rkiye'nin uzun sÃ¼redir istediÄŸi askeri ekipmanÄ±n ivedilikle sevkiyatÄ± kararÄ±, ABD'nin YPG karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸmeyen tavrÄ±nÄ± "dengeleyici bir unsur" olarak okunabilir
Åžimdilik Trumpâ€™Ä±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n karakteristiÄŸi belirsizlik ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemezlik olsa da, 1945 sonrasÄ± kÃ¼resel sisteme hakim olan liberal anlayÄ±ÅŸa en uzak duran ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n Trump olduÄŸu sÃ¶ylenebilir.
Ã‡in Halk Cumhuriyeti kurulduÄŸu 1949'dan bu yana siyasi ve ekonomik olarak deÄŸiÅŸimler yaÅŸadÄ±. Bu yaÅŸanan deÄŸiÅŸimler neticesinde, Ã‡in bugÃ¼n dÃ¼nya siyasetinde etkin bir rol oynuyor
Elinizdeki bu dosya, SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi sonrasÄ± Ã‡inâ€™in OrtadoÄŸuâ€™daki politikalarÄ±nÄ±, KÃ¶rfez ile Ä°ran arasÄ±ndaki iliÅŸkilerini, enerji stratejilerini ve OrtadoÄŸuâ€™daki askeri mevcudiyetini ele alan makalelerden oluÅŸuyor.
Son Ã¼Ã§ yÄ±lda BayÄ±rbucakâ€™tan Mendeliâ€™ye kadar TÃ¼rkmeneli coÄŸrafyasÄ±nda birÃ§ok yerde TÃ¼rkmenler doÄŸrudan varlÄ±klarÄ±na kasteden tehditlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Ancak hiÃ§biri Telafer kadar parÃ§alanmadÄ±
ABD Hava Kuvvetleri 13 Nisan 2017'de bir GBU-43B 'Massive Ordnance Air Blast' (MOAB) kullanarak Afganistan'daki bir DEAÅž mevziini hedef aldÄ±
DÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 15'ine ev sahipliÄŸi yapan Afrika, hiÃ§bir kÄ±tanÄ±n sahip olmadÄ±ÄŸÄ± doÄŸal ve beÅŸeri kaynaklara sahip
Fransaâ€™da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin galibi Macron, baÅŸta liberal ve sosyal demokrat siyasiler olmak Ã¼zere, birÃ§ok ciddi medya kuruluÅŸu tarafÄ±ndan AB'nin kurtarÄ±cÄ±sÄ± olarak gÃ¶sterildi
Bir sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±klanan Hamas'Ä±n 'siyaset belgesi', hareketin taraftarlarÄ±ndan hasÄ±mlarÄ±na kadar birÃ§ok farklÄ± kesimin Ã§eÅŸitli tepkileriyle karÅŸÄ±landÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 23 Nisan'da yapÄ±lan ilk turunda beklenildiÄŸi gibi hiÃ§bir aday salt Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamadÄ± ve en Ã§ok oyu alan Macron ile Le Pen ikinci tura kaldÄ±
25 Nisan SalÄ± sabahÄ± TÃ¼rkiye, gÃ¼ne Suriye ve Irakâ€™Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekÃ¢tÄ± haberiyle baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸecek Ã¼st dÃ¼zey zirvenin odak noktasÄ±nÄ±n Suriye krizi olmasÄ± beklenirken, ikili ticaret ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik bariyerlerin de tekrar masada olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
Taliban'Ä±n 21 Nisanâ€™da Mezar-Ä± Åžerif'te gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±, yÄ±llardÄ±r siyasi, askeri, etnik, sosyo-kÃ¼ltÃ¼rel ve ekonomik sorunlar girdabÄ±nda boÄŸuÅŸan Afganistanâ€™Ä± daha derin bir kaosa sÃ¼rÃ¼kledi
Ã‡inâ€™den sonra dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k 2. Ã¼lkesi olan Hindistanâ€™Ä±n yakÄ±n bir gelecekte liderliÄŸi devralmasÄ± bekleniyor. Ã–zellikle son yÄ±llarda yakalanan ekonomik bÃ¼yÃ¼me ve kalkÄ±nma eÄŸilimi de bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerin ilgisini Hindistan'a kaydÄ±rmasÄ±na neden oluyor. Hindistan ile ilgili 2014 yÄ±lÄ± sonunda hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ geniÅŸ bir dosya
AB, son 10 yÄ±ldÄ±r en kÃ¶tÃ¼ zamanlarÄ±nÄ± geÃ§iriyor. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en umut verici barÄ±ÅŸ projesi olarak baÅŸlayan AB entegrasyon sÃ¼reci, son zamanlarda adeta komaya girmiÅŸ durumda