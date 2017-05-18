Tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± ramazana hazÄ±rlanÄ±yor

DoÄŸubayazÄ±tÂ Belediyesi, yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 100 bin yerli ve yabancÄ± turistin ziyaret ettiÄŸi ilÃ§edeki tarihiÂ Ä°shak PaÅŸa SarayÄ±Â Ã§evresi ile saraya ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan yolun saraydan ilÃ§e merkezine kadar olan 7 kilometrelik kÄ±smÄ±nda iyileÅŸtirme, Ã§evre dÃ¼zenlemesi ve temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±.
ZiyaretÃ§ilere en iyi hizmeti sunmak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde yol tamamen aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±. Saray Ã§evresine yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu ile turistler ve doÄŸa sporcularÄ±na dinlenme imkanÄ± sunacak kameriyeler yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, yolun bazÄ± noktalarÄ±na modern otobÃ¼s duraklarÄ± yerleÅŸtirildi.
DoÄŸubayazÄ±t Belediyesi UlaÅŸtÄ±rma MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Åžahin, "Ramazanda ve yaz sezonunda birÃ§ok turist kafilesinin ilÃ§emize gelmesini bekliyoruz. Biz de ziyaretÃ§ilerimize ilÃ§emizin yenilenen yÃ¼zÃ¼nÃ¼ modern otobÃ¼s duraklarÄ±yla gÃ¶stermek istiyoruz." dedi.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esindeki tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± Ã§evresi ile saraya ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan yolda, yaklaÅŸan ramazan ve turizm sezonu dolayÄ±sÄ±yla Ã§evre dÃ¼zenlemesi ve temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±
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