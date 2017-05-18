Avrupa siyasetinde Ã§alkantÄ±lÄ± yÄ±l: 2017

AvrupaÂ genelinde hem planlanmÄ±ÅŸ hem de erkene alÄ±nanÂ seÃ§imler, bazÄ± Ã¼lkelerde seÃ§im yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde hÃ¼kÃ¼metin kurulamamasÄ± veÂ Balkan Ã¼lkelerindeÂ siyasi gerginliÄŸin artmasÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Avrupa siyaseti aÃ§Ä±sÄ±ndan zor bir yÄ±l olacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.
Avrupa'da son dÃ¶nemdeÂ Ä°ngiltereÂ veÂ AvusturyaÂ erken seÃ§im kararÄ± alÄ±rkenÂ Hollanda'da seÃ§imin Ã¼zerinden 2 ay geÃ§mesine raÄŸmen hÃ¼kÃ¼met kurulamadÄ±. Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilenÂ Macron'u gelecek ay yapÄ±lacak milletvekili seÃ§imleri bekliyor. BalkanlarÄ±n 4 Ã¼lkesi de ciddi siyasi krizler yaÅŸÄ±yor.
EylÃ¼l ayÄ±nda seÃ§ime gidecek Almanya'daÂ MerkelÂ nispeten rahat gÃ¶rÃ¼nÃ¼rken, erken seÃ§im kararÄ± alan Ä°ngiltere ve Avusturya'dan Ã§Ä±kacak sonuÃ§, AB'nin geleceÄŸini yakÄ±ndan ilgilendirecek.
Balkan Ã¼lkelerindeki siyasi gerginlikler ise yer yer ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸme eÄŸiliminde. HÄ±rvatistan, Makedonya ve Arnavutluk, krizlerden Ã§Ä±kabilmek iÃ§in seÃ§im dahil farklÄ± seÃ§enekleri tartÄ±ÅŸÄ±yor
2017 yÄ±lÄ± hem planlanmÄ±ÅŸ hem de erkene alÄ±nan seÃ§imlerle Avrupa'da siyasi dengelerin deÄŸiÅŸeceÄŸi bir yÄ±l olmaya aday
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±â€˜nÄ±n (NAFTA) yeniden mÃ¼zakeresi iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Cohen, "SavaÅŸ ortamÄ±nÄ±n getirdiÄŸi ÅŸartlardan dolayÄ± YPG ile iliÅŸkimiz var. Suriyeâ€™deki Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli role sahip. YPG ile iliÅŸkimiz geÃ§ici ve taktiksel" dedi
ABD'nin New York kentindeki Times MeydanÄ±'nda bir otomobil kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak yayalara Ã§arptÄ±. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re olayda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°ran'da halk yarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imleri iÃ§in 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta oy kullanacak
Avrupa Parlamentosu, Avrupa BirliÄŸinin Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha aktif rol almasÄ±nÄ± talep etti
KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, 18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil aynÄ± zamanda milletimizin seferberlik ve birlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." dedi.
Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±
Kenya'daki 14 internet sunucusu WannaCry siber saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilendi
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± PoroÅŸenko, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki KÄ±rÄ±m'Ä±n siyasi ve diplomatik yollardan geri alÄ±nmasÄ±nda kararlÄ±yÄ±z" dedi
Trump FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Lieberman, eski Oklahoma Valisi Keating, halihazÄ±rda FBI BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet eden McCabe ve eski FBI yetkilisi McFeely ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼