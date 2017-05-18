21:42, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Avrupa siyasetinde Ã§alkantÄ±lÄ± yÄ±l: 2017





2017 yÄ±lÄ± hem planlanmÄ±ÅŸ hem de erkene alÄ±nan seÃ§imlerle Avrupa'da siyasi dengelerin deÄŸiÅŸeceÄŸi bir yÄ±l olmaya aday

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AvrupaÂ genelinde hem planlanmÄ±ÅŸ hem de erkene alÄ±nanÂ seÃ§imler, bazÄ± Ã¼lkelerde seÃ§im yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde hÃ¼kÃ¼metin kurulamamasÄ± veÂ Balkan Ã¼lkelerindeÂ siyasi gerginliÄŸin artmasÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Avrupa siyaseti aÃ§Ä±sÄ±ndan zor bir yÄ±l olacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Avrupa'da son dÃ¶nemdeÂ Ä°ngiltereÂ veÂ AvusturyaÂ erken seÃ§im kararÄ± alÄ±rkenÂ Hollanda'da seÃ§imin Ã¼zerinden 2 ay geÃ§mesine raÄŸmen hÃ¼kÃ¼met kurulamadÄ±. Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilenÂ Macron'u gelecek ay yapÄ±lacak milletvekili seÃ§imleri bekliyor. BalkanlarÄ±n 4 Ã¼lkesi de ciddi siyasi krizler yaÅŸÄ±yor. EylÃ¼l ayÄ±nda seÃ§ime gidecek Almanya'daÂ MerkelÂ nispeten rahat gÃ¶rÃ¼nÃ¼rken, erken seÃ§im kararÄ± alan Ä°ngiltere ve Avusturya'dan Ã§Ä±kacak sonuÃ§, AB'nin geleceÄŸini yakÄ±ndan ilgilendirecek. Balkan Ã¼lkelerindeki siyasi gerginlikler ise yer yer ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸme eÄŸiliminde. HÄ±rvatistan, Makedonya ve Arnavutluk, krizlerden Ã§Ä±kabilmek iÃ§in seÃ§im dahil farklÄ± seÃ§enekleri tartÄ±ÅŸÄ±yor

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.