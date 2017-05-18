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00:18, 19 MayÄ±s 2017 Cuma
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23:42, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

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PKK'nÄ±n sÃ¶zde 'bÃ¶lge sorumlusu' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
PKK'nÄ±n sÃ¶zde 'bÃ¶lge sorumlusu' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi TendÃ¼rek DaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda etkisiz hale getirilen 9 PKK mensubundan birinin sÃ¶zde, "TendÃ¼rek DaÄŸÄ± Kuzeyi Diyadin bÃ¶lge sorumlusu" olduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ±Â ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devamÄ± amacÄ±yla ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n desteÄŸiyle, PKK ileÂ mÃ¼cadeleye aralÄ±ksÄ±z devam ettiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince,Â DoÄŸubayazÄ±tÂ ilÃ§esiÂ TendÃ¼rek DaÄŸÄ±Â kÄ±rsalÄ±nda tespit edilen PKK mensuplarÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 9 PKK Ã¼yesinden birinin TendÃ¼rek DaÄŸÄ± Kuzeyi Diyadin bÃ¶lge sorumlusu, Van Ã–zalp nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ±Â ArgeÅŸ kod adlÄ± Ersin SevenÂ (26) olduÄŸu belirlenmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.

"BÄ°RÃ‡OK TERÃ–R OLAYINA KATILDIÄžI TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°"

Ersin Seven'in birÃ§ok terÃ¶r olayÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Diyadin YukarÄ±tÃ¼tek KÃ¶yÃ¼ Åžehit Tepe bÃ¶lgesinde 11 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen, 5 personelin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve 5 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸma olayÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ, DoÄŸubayazÄ±t-Ã‡aldÄ±ran ilÃ§eleri arasÄ±ndaki Somkaya KÃ¶yÃ¼ mevkinde 7 AÄŸustos 2015 tarihinde meydana gelen, 4 sivil vatandaÅŸa ait aracÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran vatandaÅŸÄ± bir ÅŸahsÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve olaya mÃ¼dahale etmek Ã¼zere bÃ¶lgeye sevk edilen birlikte gÃ¶revli uzman onbaÅŸÄ± Muhammet OruÃ§'un ÅŸehit olduÄŸu eyleme iÅŸtirak etmiÅŸ, 12 AÄŸustos 2015 tarihinde TendÃ¼rek daÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±ndan gelerek Diyadin ilÃ§e merkezinde eÅŸ zamanlÄ± olarak Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve 3 terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildiÄŸi saldÄ±rÄ± eylemini yÃ¶netmiÅŸtir.

2016 yaz aylarÄ±nda Van Ä°li ErciÅŸ ilÃ§e merkezinde PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n YPS sorumlusu olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, ErciÅŸ Belediyesi Ã¶nÃ¼ne 26 EylÃ¼l 2016 tarihinde bombalÄ± araÃ§ bÄ±rakÄ±lmasÄ± eylemini planladÄ±ÄŸÄ± fakat sÃ¶z konusu araÃ§ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan fark edilmesi Ã¼zerine etkisiz hale getirilmiÅŸ, maddi ve can kaybÄ± yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± zamanda ErciÅŸ merkez Latifice Mahallesi muhtarÄ± ve ErciÅŸ belediye meclis Ã¼yeliÄŸine kayyum olarak atanan Åžefik DoÄŸu isimli vatandaÅŸÄ±n 16 Ekim 2016 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi suikast eylemini planladÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¶nettiÄŸi bilgisi elde edilmiÅŸtir."



Ä°lgili Konular Ersin Seven pkk
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