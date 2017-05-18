PKK'nÄ±n sÃ¶zde 'bÃ¶lge sorumlusu' Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

AÄŸrÄ±Â ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devamÄ± amacÄ±yla ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n desteÄŸiyle, PKK ileÂ mÃ¼cadeleye aralÄ±ksÄ±z devam ettiÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince,Â DoÄŸubayazÄ±tÂ ilÃ§esiÂ TendÃ¼rek DaÄŸÄ±Â kÄ±rsalÄ±nda tespit edilen PKK mensuplarÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 9 PKK Ã¼yesinden birinin TendÃ¼rek DaÄŸÄ± Kuzeyi Diyadin bÃ¶lge sorumlusu, Van Ã–zalp nÃ¼fusuna kayÄ±tlÄ±Â ArgeÅŸ kod adlÄ± Ersin SevenÂ (26) olduÄŸu belirlenmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.
Ersin Seven'in birÃ§ok terÃ¶r olayÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Diyadin YukarÄ±tÃ¼tek KÃ¶yÃ¼ Åžehit Tepe bÃ¶lgesinde 11 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen, 5 personelin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve 5 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸma olayÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ, DoÄŸubayazÄ±t-Ã‡aldÄ±ran ilÃ§eleri arasÄ±ndaki Somkaya KÃ¶yÃ¼ mevkinde 7 AÄŸustos 2015 tarihinde meydana gelen, 4 sivil vatandaÅŸa ait aracÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran vatandaÅŸÄ± bir ÅŸahsÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve olaya mÃ¼dahale etmek Ã¼zere bÃ¶lgeye sevk edilen birlikte gÃ¶revli uzman onbaÅŸÄ± Muhammet OruÃ§'un ÅŸehit olduÄŸu eyleme iÅŸtirak etmiÅŸ, 12 AÄŸustos 2015 tarihinde TendÃ¼rek daÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±ndan gelerek Diyadin ilÃ§e merkezinde eÅŸ zamanlÄ± olarak Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve 3 terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildiÄŸi saldÄ±rÄ± eylemini yÃ¶netmiÅŸtir.
2016 yaz aylarÄ±nda Van Ä°li ErciÅŸ ilÃ§e merkezinde PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n YPS sorumlusu olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, ErciÅŸ Belediyesi Ã¶nÃ¼ne 26 EylÃ¼l 2016 tarihinde bombalÄ± araÃ§ bÄ±rakÄ±lmasÄ± eylemini planladÄ±ÄŸÄ± fakat sÃ¶z konusu araÃ§ gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan fark edilmesi Ã¼zerine etkisiz hale getirilmiÅŸ, maddi ve can kaybÄ± yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± zamanda ErciÅŸ merkez Latifice Mahallesi muhtarÄ± ve ErciÅŸ belediye meclis Ã¼yeliÄŸine kayyum olarak atanan Åžefik DoÄŸu isimli vatandaÅŸÄ±n 16 Ekim 2016 tarihinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi suikast eylemini planladÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¶nettiÄŸi bilgisi elde edilmiÅŸtir."
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi TendÃ¼rek DaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda etkisiz hale getirilen 9 PKK mensubundan birinin sÃ¶zde, "TendÃ¼rek DaÄŸÄ± Kuzeyi Diyadin bÃ¶lge sorumlusu" olduÄŸu bildirildi
Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±nda ÅŸehir iÃ§i ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik 310 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamada, bazÄ± suÃ§lardan aranan 29 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 25 bin 320 lira para cezasÄ± kesildi.
Daha Ã¶nceki yapÄ±landÄ±rmaya baÅŸvurmayan vatandaÅŸlara ikinci bir ÅŸans tanÄ±yan, bazÄ± kamu alacaklarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zdemir ve eski tetkik hakimi CansÄ±z hakkÄ±nda, FETÃ– 'ye Ã¼yelik suÃ§lamasÄ±yla iki ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±
Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde meydana gelen heyelan sonucu 16 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi faciaya iliÅŸkin 7'si tutuklu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliyesine karar verildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃœSÄ°AD YuÌˆksek Ä°stiÅŸare Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nda AB'den OHAL'e, yerli otomobilden Rakka operasyonuna kadar birÃ§ok konuda kritik mesajlar verdi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen "Ä°BB Ä°stanbul" mobil uygulamasÄ± ile tÃ¼m belediyecilik hizmetleri tek Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeleceÄŸimizin teminatÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z genÃ§lerimizin 19 MayÄ±s ruhunu anlamalarÄ±na, Ã¶zÃ¼msemelerine ve bu ruha sahip Ã§Ä±kmalarÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyoruz. ifadesini kullandÄ±
Van'Ä±n merkez Ä°pekyolu Belediyesi, daha Ã¶nce amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan Sanat SokaÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokaÄŸÄ± gerÃ§ek kimliÄŸine kavuÅŸturuyor
Derin Tarih MayÄ±s sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda toplatÄ±lma, el konulma ve basÄ±mÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Rusya'nÄ±n yeni Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aleksey Yerhov oldu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Hz. Muhammed'in sÃ¼nneti, sireti, yÃ¼ksek ahlakÄ± ve evrensel mesajÄ±nÄ±n ilmi etkinliklerle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir 'Siret HaftasÄ±'na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmeli" dedi
Ãœlkenin batÄ± kesimlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak etkili olacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'nÄ±n Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nden askerlerini Ã§ekme ihtimaliyle ilgili, "Almanya'nÄ±n Ã¶nce kendisine bir Ã§eki dÃ¼zen vermesi lazÄ±m. TÃ¼rkiyeâ€™ye nasÄ±l davranmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenmelidir. Ä°ncirlikâ€™ten Ã§ekilme kararÄ± alÄ±rlarsa kendileri bilir. Kendileri gelmek istedi yalvaracak deÄŸiliz. GÃ¼le gÃ¼le deriz." dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'un personel ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Kurum Ä°Ã§i Yer DeÄŸiÅŸtirme Suretiyle Atanma KurasÄ± ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ± personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ertem, FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅŸimdiye kadar 140 vakfÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu vakÄ±flarÄ±n mallarÄ±ndan gelir getirici nitelikteki bin 512 gayrimenkulÃ¼n kiraya verilmesi iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi