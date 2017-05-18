23:50, 18 MayÄ±s 2017 PerÅŸembe

Kamerun'a gÃ¶Ã§ eden binlerce NijeryalÄ± mÃ¼lteci Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼





Nijerya'da Boko Haram ile ordu arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle Kamerun'a gÃ¶Ã§ eden NijeryalÄ±lardan 10 bin 500'Ã¼ Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'nÄ±n kuzeyinde, Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan Borno eyaletinin valisi Kashim Shettima, 10 bin 500 NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menin Kamerun'dan Nijerya'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.Â Shettima, Kamerun'dan dÃ¶nen NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menlerin 3 bin 500'Ã¼nÃ¼n Pulka'ya, 7 bininin de Banki'ye geldiÄŸini bildirdi.Â Kamerun yÃ¶netimi, Nijerya'nÄ±n kuzeyindeki Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§arak bu Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nan yaklaÅŸÄ±k 79 bin NijeryalÄ±nÄ±n Kamerun'u terk etmesini istemiÅŸti.Â Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile ordu birlikleri arasÄ±nda 2012-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle 2,5 milyon NijeryalÄ± gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. NijeryalÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Kamerun'a kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â

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