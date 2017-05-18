Kamerun'a gÃ¶Ã§ eden binlerce NijeryalÄ± mÃ¼lteci Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼

Nijerya'nÄ±n kuzeyinde, Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan Borno eyaletinin valisi Kashim Shettima, 10 bin 500 NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menin Kamerun'dan Nijerya'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Shettima, Kamerun'dan dÃ¶nen NijeryalÄ± gÃ¶Ã§menlerin 3 bin 500'Ã¼nÃ¼n Pulka'ya, 7 bininin de Banki'ye geldiÄŸini bildirdi.Â
Kamerun yÃ¶netimi, Nijerya'nÄ±n kuzeyindeki Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§arak bu Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nan yaklaÅŸÄ±k 79 bin NijeryalÄ±nÄ±n Kamerun'u terk etmesini istemiÅŸti.Â
Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile ordu birlikleri arasÄ±nda 2012-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle 2,5 milyon NijeryalÄ± gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. NijeryalÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Kamerun'a kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â
Yunanistan'da, Meclise girmeye Ã§alÄ±ÅŸan yÃ¼zleri maskeli gÃ¶stericiler, meclis binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bulunan meÃ§hul asker anÄ±tÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki nÃ¶betÃ§i kulÃ¼besini ateÅŸe verirken, polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanarak mÃ¼dahale etti
Nijerya'da Boko Haram ile ordu arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle Kamerun'a gÃ¶Ã§ eden NijeryalÄ±lardan 10 bin 500'Ã¼ Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Suriye rejimine ait bir konvoyun, el Tanf yakÄ±nlarÄ±nda bir hava saldÄ±rÄ±sÄ± ile vurulduÄŸu bildirildi
2017 yÄ±lÄ± hem planlanmÄ±ÅŸ hem de erkene alÄ±nan seÃ§imlerle Avrupa'da siyasi dengelerin deÄŸiÅŸeceÄŸi bir yÄ±l olmaya aday
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±â€˜nÄ±n (NAFTA) yeniden mÃ¼zakeresi iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Cohen, "SavaÅŸ ortamÄ±nÄ±n getirdiÄŸi ÅŸartlardan dolayÄ± YPG ile iliÅŸkimiz var. Suriyeâ€™deki Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, Rakkaâ€™nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli role sahip. YPG ile iliÅŸkimiz geÃ§ici ve taktiksel" dedi
ABD'nin New York kentindeki Times MeydanÄ±'nda bir otomobil kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak yayalara Ã§arptÄ±. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re olayda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°ran'da halk yarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclisi seÃ§imleri iÃ§in 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta oy kullanacak
Avrupa Parlamentosu, Avrupa BirliÄŸinin Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde daha aktif rol almasÄ±nÄ± talep etti
KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu, 18 MayÄ±s milletimiz iÃ§in sadece yas gÃ¼nÃ¼ deÄŸil aynÄ± zamanda milletimizin seferberlik ve birlik gÃ¼nÃ¼dÃ¼r." dedi.
Sudan'daki Milli Ãœmmet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi, "Riyad'daki zirve, bÃ¶lgede savaÅŸ tamtamlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, silahlarÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zirve olmasÄ±n. BarÄ±ÅŸ zirvesi olsun" dedi
Hollanda'da VVD Genel BaÅŸkanÄ± Henry Keizer, hakkÄ±ndaki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle istifa etti
DÃ¼nyada 2016 yÄ±lÄ±nda 2 bine yakÄ±n bitki tÃ¼rÃ¼ keÅŸfedildiÄŸi bildirildi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da iktidar yanlÄ±sÄ± genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fas'ta El Huseyma ve civarÄ± kentlerinde geÃ§en yÄ±l Ekim ayÄ±ndan bu yana devam eden toplumsal gerginliÄŸe diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi BaÅŸkanÄ±, Ukrayna Milletvekili Ã‡ubarov, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'i, 18 MayÄ±s 1944'te KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ± tarihi vatanÄ±ndan toplu sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderen Stalin'in gerÃ§ek takipÃ§isi olmakla suÃ§ladÄ±