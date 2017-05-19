00:00, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Yunanistan'da meclisi basan gÃ¶stericiler polisle Ã§atÄ±ÅŸtÄ± | FOTO





Yunanistan'da, Meclise girmeye Ã§alÄ±ÅŸan yÃ¼zleri maskeli gÃ¶stericiler, meclis binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bulunan meÃ§hul asker anÄ±tÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki nÃ¶betÃ§i kulÃ¼besini ateÅŸe verirken, polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanarak mÃ¼dahale etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistanâ€™da, hÃ¼kÃ¼metin kreditÃ¶rlerle ilave kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± protestoÂ eden kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± baÅŸkent Atinaâ€™da gÃ¶steri yaptÄ±. Yunanistan Kamu Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Federasyonu (ADEDY) ve Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Genel Konfederasyonunun (GSEE) Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Sintagma MeydanÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen protesto eylemi sÄ±rasÄ±nda yÃ¼zleri maskeli bir grup polislere molotofkokteylli saldÄ±rÄ±da bulunarak meclise girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Polisle Ã§atÄ±ÅŸanÂ gÃ¶stericilerÂ meclis binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bulunan meÃ§hul asker anÄ±tÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki nÃ¶betÃ§i kulÃ¼besini ateÅŸe verirken, polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanarak mÃ¼dahale etti. Mecliste Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kurtarma programÄ± kapsamÄ±nda ilave kemer sÄ±kma tedbirleri iÃ§eren torba yasa tasarÄ±sÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada meydana gelen olaylarda gÃ¶stericiler bazÄ± iktidardaki SYRIZAâ€™nÄ±n posterlerini yaktÄ±. GÃ¶stericilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan bir gazeteci yaralanÄ±rken, 3 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Yunan hÃ¼kÃ¼metinin, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kurtarma programÄ± kapsamÄ±nda yeni kredi diliminin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in 2019 ve 2020 dÃ¶neminde emeklilik maaÅŸlarÄ±nÄ± ve vergi muafiyeti tavan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼recek tedbirler iÃ§eren dÃ¼zenlemenin bugÃ¼n geÃ§ saatlerde parlamentoda oylanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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