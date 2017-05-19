09:09, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 19 MayÄ±s 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±

- 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± tÃ¼m yurtta, dÄ±ÅŸ temsilciliklerde ve KKTC'de tÃ¶renlerle kutlanacak.

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde; BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ise Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde genÃ§leri kabul edecek.

(Ankara/14.30/16.30)Â

- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 19 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerine, ZÃ¼beyde HanÄ±m KÃ¼ltÃ¼r Evi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve GenÃ§lik ÅžÃ¶leni'ne iÅŸtirak edecek.

(Ankara/14.00/Ä°stanbul/17.30/19.00)

- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, AnÄ±tkabir'i ziyaret edecek, bakanlÄ±kta genÃ§lerle buluÅŸacak, Bayrak YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lacak.

(Ankara/09.15/11.00/Samsun/18.30)

- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, IÄŸdÄ±r'da bayram etkinliklerine iÅŸtirak edecek.

(IÄŸdÄ±r/10.00)

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BeylikdÃ¼zÃ¼ KentPark aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/16.00) Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Sakine Kalyoncu Ã–zel EÄŸitim Uygulama Merkezi YÄ±l Sonu GÃ¶steri ve Sergisi'ne katÄ±lacak.

- Bakan Kaya, kuruluÅŸ bakÄ±mÄ± altÄ±nda olan ve Ã§eÅŸitli yarÄ±ÅŸmalarda baÅŸarÄ± kazanan sporcularla buluÅŸacak.

(Ä°stanbul/11.00/14.00)Â

2- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, KarayazÄ± ilÃ§esinde Kur'an kursu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ve Pasinler'de ziyaretlerde bulunacak.

(Erzurum/10.00-18.30)Â

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, ValiliÄŸi, Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ± ziyaret edecek, AhÅŸap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile Tosya OSB Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Kastamonu/11.00-17.30)Â

2- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, EXPO 2016 Antalya FuarÄ±â€™nÄ±n sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumunun "10. YÄ±lÄ±mÄ±zda KÄ±rsal KalkÄ±nma BuluÅŸmasÄ±" etkinliÄŸine iÅŸtirak edecek.

(Antalya/16.00/17.00)

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, DoÄŸanÅŸehir KÄ±z Ä°mam Hatip Okulu Temel Atma TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.

(Malatya/13.30)Â

4- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, yatÄ±rÄ±mcÄ± iÅŸ adamlarÄ±yla toplantÄ± yapacak, esnafla buluÅŸacak, BahÃ§eÅŸehir Koleji AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma tÃ¶renlerine iÅŸtirak edecek.

(IÄŸdÄ±r/13.00-16.00) Â

DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)Â

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam) Â

KÃœLTÃœR SANAT

1- HayatÄ±nÄ± kaybeden seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± ve oyuncu Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu iÃ§in ÃœskÃ¼dar Tekel Sahnesi'nde tÃ¶ren dÃ¼zenlenecek. SanatÃ§Ä±nÄ±n cenazesi, Ã¶ÄŸle vakti Kerem AydÄ±nlar Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak namazÄ±n ardÄ±ndan Ã‡engelkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedilecek.

(Ä°stanbul/11.00/13.08)Â



GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Ulu Camiiâ€™de cuma hutbesi irat edecek, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± YayÄ±nevi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lacak.

(Van/12.00/15.00)Â

SPOR

1- THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ finali CSKA Moskova-Olympiakos ve FenerbahÃ§e-Real Madrid maÃ§larÄ±yla Sinan Erdem Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.

(Ä°stanbul/18.30/21.30)

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 32. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Galatasaray ile OsmanlÄ±spor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/20.00)

3- 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±, Azerbaycan'da devam ediyor.

(BakÃ¼)Â

Ã–ZEL HABER

1- Ã‡alÄ±ÅŸanlar otomatik "BES"i sevdi

- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek:

- "Otomatik BES uygulamasÄ± hÄ±zla bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor. Sistemdeki Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 2,9 milyon kiÅŸiye, fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ de 364 milyon liraya ulaÅŸtÄ±"

- "Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 58'i faizsiz fon seÃ§eneÄŸini tercih etti. Bu haliyle otomatik BES, faize duyarlÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in de ideal bir yatÄ±rÄ±m aracÄ± oldu"

2- Passolig, potaya da fileye de girebilir

- Aktif Bank Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Serdar SÃ¼mer:

- "Passolig, futbolda ÅŸiddeti azalttÄ±. Passolig sistemini, zaman zaman ÅŸiddetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± basketbol, voleybol ve diÄŸer spor dallarÄ±nda da yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±yoruz"^

- "Ä°lk baÅŸta gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olsun, isteyen biletini Passolig'den alabilsin. Bu noktada federasyonla da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz, kulÃ¼plerle de... Passolig diÄŸer sporlarda da baÅŸlayabilir"

- "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezon blok ceza uygulamasÄ±nÄ±n kalkacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"

3- "Enerjide tasarrufla bir Ã§eyrek altÄ± cepte"

- Enerji VerimliliÄŸi DerneÄŸi Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Rasim Mazlum:

- "Evde alacaÄŸÄ±nÄ±z kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶nlemlerle hem dÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸine katkÄ± saÄŸlayabilir hem de yÄ±llÄ±k enerji tÃ¼ketiminizi dÃ¶rtte bir oranÄ±nda azaltabilirsiniz. Bu da 4 kiÅŸilik bir ailenin faturalarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±lda bir Ã§eyrek altÄ±n ediyor"

- "BulaÅŸÄ±klar iÃ§in en verimli yÄ±kama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 50 derecedir. Filtre ve tahliye kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± temizlemeyi unutmayÄ±n. BuzdolabÄ± kullanÄ±mÄ±nda buzluk ve soÄŸutma sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ± doÄŸru ayarlayÄ±n. SoÄŸutma bÃ¶lÃ¼m sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 4-5 derece, dondurucu bÃ¶lÃ¼m sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± eksi 20, eksi 18 derece olmalÄ±"

- "BuzdolabÄ±nÄ± diÄŸer beyaz eÅŸyalara yakÄ±n yerleÅŸtirmeyin, dolap Ä±sÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r. GÃ¼neÅŸ alacak yerlerden, radyatÃ¶r ve Ä±sÄ± kaynaklarÄ±ndan uzaÄŸa yerleÅŸtirin ki enerji tÃ¼ketiminiz yÃ¼zde 25 azalsÄ±n"