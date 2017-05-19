TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 19 MayÄ±s 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±
- 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± tÃ¼m yurtta, dÄ±ÅŸ temsilciliklerde ve KKTC'de tÃ¶renlerle kutlanacak.
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde; BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ise Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde genÃ§leri kabul edecek.
(Ankara/14.30/16.30)Â
- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 19 MayÄ±s yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerine, ZÃ¼beyde HanÄ±m KÃ¼ltÃ¼r Evi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve GenÃ§lik ÅžÃ¶leni'ne iÅŸtirak edecek.
(Ankara/14.00/Ä°stanbul/17.30/19.00)
- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, AnÄ±tkabir'i ziyaret edecek, bakanlÄ±kta genÃ§lerle buluÅŸacak, Bayrak YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lacak.
(Ankara/09.15/11.00/Samsun/18.30)
- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, IÄŸdÄ±r'da bayram etkinliklerine iÅŸtirak edecek.
(IÄŸdÄ±r/10.00)
2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BeylikdÃ¼zÃ¼ KentPark aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/16.00) Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Sakine Kalyoncu Ã–zel EÄŸitim Uygulama Merkezi YÄ±l Sonu GÃ¶steri ve Sergisi'ne katÄ±lacak.
- Bakan Kaya, kuruluÅŸ bakÄ±mÄ± altÄ±nda olan ve Ã§eÅŸitli yarÄ±ÅŸmalarda baÅŸarÄ± kazanan sporcularla buluÅŸacak.
(Ä°stanbul/11.00/14.00)Â
2- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, KarayazÄ± ilÃ§esinde Kur'an kursu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ve Pasinler'de ziyaretlerde bulunacak.
(Erzurum/10.00-18.30)Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, ValiliÄŸi, Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ± ziyaret edecek, AhÅŸap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile Tosya OSB Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Kastamonu/11.00-17.30)Â
2- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, EXPO 2016 Antalya FuarÄ±â€™nÄ±n sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumunun "10. YÄ±lÄ±mÄ±zda KÄ±rsal KalkÄ±nma BuluÅŸmasÄ±" etkinliÄŸine iÅŸtirak edecek.
(Antalya/16.00/17.00)
3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, DoÄŸanÅŸehir KÄ±z Ä°mam Hatip Okulu Temel Atma TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.
(Malatya/13.30)Â
4- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, yatÄ±rÄ±mcÄ± iÅŸ adamlarÄ±yla toplantÄ± yapacak, esnafla buluÅŸacak, BahÃ§eÅŸehir Koleji AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma tÃ¶renlerine iÅŸtirak edecek.
(IÄŸdÄ±r/13.00-16.00) Â
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.
(Musul)Â
2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
(Sana)Â
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam) Â
KÃœLTÃœR SANAT
1- HayatÄ±nÄ± kaybeden seslendirme sanatÃ§Ä±sÄ± ve oyuncu Payidar TÃ¼fekÃ§ioÄŸlu iÃ§in ÃœskÃ¼dar Tekel Sahnesi'nde tÃ¶ren dÃ¼zenlenecek. SanatÃ§Ä±nÄ±n cenazesi, Ã¶ÄŸle vakti Kerem AydÄ±nlar Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak namazÄ±n ardÄ±ndan Ã‡engelkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedilecek.
(Ä°stanbul/11.00/13.08)Â
GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Ulu Camiiâ€™de cuma hutbesi irat edecek, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± YayÄ±nevi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lacak.
(Van/12.00/15.00)Â
SPOR
1- THY Avrupa Ligi DÃ¶rtlÃ¼ finali CSKA Moskova-Olympiakos ve FenerbahÃ§e-Real Madrid maÃ§larÄ±yla Sinan Erdem Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.
(Ä°stanbul/18.30/21.30)
2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 32. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Galatasaray ile OsmanlÄ±spor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/20.00)
3- 4. Ä°slami DayanÄ±ÅŸma OyunlarÄ±, Azerbaycan'da devam ediyor.
(BakÃ¼)Â
Ã–ZEL HABER
1- Ã‡alÄ±ÅŸanlar otomatik "BES"i sevdi
- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek:
- "Otomatik BES uygulamasÄ± hÄ±zla bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor. Sistemdeki Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 2,9 milyon kiÅŸiye, fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ de 364 milyon liraya ulaÅŸtÄ±"
- "Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n yÃ¼zde 58'i faizsiz fon seÃ§eneÄŸini tercih etti. Bu haliyle otomatik BES, faize duyarlÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in de ideal bir yatÄ±rÄ±m aracÄ± oldu"
2- Passolig, potaya da fileye de girebilir
- Aktif Bank Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Serdar SÃ¼mer:
- "Passolig, futbolda ÅŸiddeti azalttÄ±. Passolig sistemini, zaman zaman ÅŸiddetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± basketbol, voleybol ve diÄŸer spor dallarÄ±nda da yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±yoruz"^
- "Ä°lk baÅŸta gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olsun, isteyen biletini Passolig'den alabilsin. Bu noktada federasyonla da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz, kulÃ¼plerle de... Passolig diÄŸer sporlarda da baÅŸlayabilir"
- "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezon blok ceza uygulamasÄ±nÄ±n kalkacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"
3- "Enerjide tasarrufla bir Ã§eyrek altÄ± cepte"
- Enerji VerimliliÄŸi DerneÄŸi Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Rasim Mazlum:
- "Evde alacaÄŸÄ±nÄ±z kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶nlemlerle hem dÃ¼nyanÄ±n geleceÄŸine katkÄ± saÄŸlayabilir hem de yÄ±llÄ±k enerji tÃ¼ketiminizi dÃ¶rtte bir oranÄ±nda azaltabilirsiniz. Bu da 4 kiÅŸilik bir ailenin faturalarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±lda bir Ã§eyrek altÄ±n ediyor"
- "BulaÅŸÄ±klar iÃ§in en verimli yÄ±kama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 50 derecedir. Filtre ve tahliye kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± temizlemeyi unutmayÄ±n. BuzdolabÄ± kullanÄ±mÄ±nda buzluk ve soÄŸutma sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ± doÄŸru ayarlayÄ±n. SoÄŸutma bÃ¶lÃ¼m sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 4-5 derece, dondurucu bÃ¶lÃ¼m sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± eksi 20, eksi 18 derece olmalÄ±"
- "BuzdolabÄ±nÄ± diÄŸer beyaz eÅŸyalara yakÄ±n yerleÅŸtirmeyin, dolap Ä±sÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r. GÃ¼neÅŸ alacak yerlerden, radyatÃ¶r ve Ä±sÄ± kaynaklarÄ±ndan uzaÄŸa yerleÅŸtirin ki enerji tÃ¼ketiminiz yÃ¼zde 25 azalsÄ±n"
19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± tÃ¼m yurtta, dÄ±ÅŸ temsilciliklerde ve KKTC'de tÃ¶renlerle kutlanacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek, TÃœSÄ°AD YuÌˆksek Ä°stiÅŸare Konseyi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri kapsamÄ±nda ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump tarafÄ±ndan Beyaz Sarayâ€™da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, Ä°pek Yolu'na "Kervan Projesi" teklifi getirilerek "Ã‡in ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir Kervan Projesi baÅŸlatÄ±larak, Ä°pek Yolu orta koridorunda 10 araÃ§lÄ±k bir konvoyun TÃ¼rkiye'ye ve Avrupa'ya yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesinin faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KusÌ§ak ve Yol Forumu kapsamÄ±nda BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisi'nde verilecek akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Pekin'de ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak ve BÃ¼yÃ¼k Halk Meclisinde, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu ziyaret edecek.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri Ã§erÃ§evesinde ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Somali" konulu yÃ¼ksek dÃ¼zeyli konferansa katÄ±lmak Ã¼zere EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'ya hareket edecek.
Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bir araya gelecek.
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Moldova'nÄ±n baÅŸkenti KiÅŸinev'e hareket edecek.
ErdoÄŸan, YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne katÄ±lacak.