DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ Demokrat Chris Murphy, "BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n ilk haftasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± seyahat yasaÄŸÄ± tam bir MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± karardÄ±, bunlar olmamalÄ±; Trump, AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larÄ± kabul etmeli." dedi.
Washington merkezli dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Demokrasi ve Ä°slam Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Merkezinin (CSID) dÃ¼zenlediÄŸi "16. YÄ±llÄ±k Konferans: Trump YÃ¶netimi ve Ä°slam DÃ¼nyasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± etkinlikte konuÅŸan Murphy, Trump yÃ¶netiminin Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarla iliÅŸkileri hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Trump'Ä±n Ã¶zellikle seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶nemindeki sÃ¶ylemlerini Ã§ok tehlikeli bulduÄŸunu anlatan Murphy, "BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n ilk haftasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± seyahat yasaÄŸÄ± tam bir MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± karardÄ±, bunlar olmamalÄ±; Trump, AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã¼lkeye yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larÄ± kabul etmeli. Ä°slam'Ä±n veya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ABD'yi tehdit ettiÄŸi gibi bir sÃ¶ylemle yola Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ne yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ile iyi iliÅŸkiler kurulamaz. Suudi Arabistan ziyareti elbette Ã§ok Ã¶nemli ancak aÃ§Ä±kÃ§asÄ± benim bu ziyaretten beklentim Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Murphy, Trump'Ä±n baÅŸkan olmasÄ±yla ABD'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ "askerileÅŸtiÄŸini" dile getirdi.
Trump'Ä±n, DEAÅž'la mÃ¼cadele anlamÄ±nda sÄ±rtÄ±nÄ± sadece Pentagon'a yasladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Murphy, eskiden bu tÃ¼r iÅŸlerin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile beraber yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.
Suriye'de tek baÅŸÄ±na askeri veya diplomatik bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n zor olduÄŸunu vurgulayan Murphy, hem gerekli Ã¶lÃ§Ã¼de askeri kaynaklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± hem de siyasi ve diplomatik Ã§Ã¶zÃ¼mlerin en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde desteklenerek adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.
"ERDOÄžAN Ä°LE GÃ–RÃœÅžMESÄ° VE SUUDÄ° ARABÄ°STAN ZÄ°YARETÄ° Ã–NEMLÄ°"
CSID BaÅŸkanÄ± RÄ±dvan Masmudi ise AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde daha sert bir Ã¼slup sergileyen Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduktan sonra bunun yavaÅŸ yavaÅŸ daha reel bir politika zeminine oturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Masmudi, Trump'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan gibi MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyadan bazÄ± liderleri aÄŸÄ±rlamasÄ± ve ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmasÄ±nÄ±n bu baÄŸlamda Ã§ok Ã¶nemli ve deÄŸerli adÄ±mlar olduÄŸunu dile getirdi.
Trump yÃ¶netiminin Ä°slam'Ä± yanlÄ±ÅŸ bir okumayla sadece "aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve ÅŸiddet gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼yle" deÄŸerlendirmesinin Ã§ok yanlÄ±ÅŸ ve tehlikeli sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸine dikkati Ã§eken Masmudi, "Ã–ncelikle Ä°slam ile aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ayÄ±rmak lazÄ±m, ABD'de bu konuda yanlÄ±ÅŸ bir kanÄ± var. MÃ¼slÃ¼manlar da bu aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele ediyor ve bunun en fazla maÄŸduriyetini yine MÃ¼slÃ¼manlar yaÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.
GÃ¼n boyu sÃ¼ren ve 4 ana oturumdan oluÅŸan konferansta konuÅŸmacÄ±lar, Trump yÃ¶netimi ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin nasÄ±l daha saÄŸlÄ±klÄ± olabileceÄŸini kapsamlÄ± bir ÅŸekilde tartÄ±ÅŸma imkanÄ± buldu.
Ä°ran'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve il meclisi seÃ§imleri iÃ§in oy verme iÅŸlemi baÅŸladÄ±
ABD'li SenatÃ¶r Murphy, Demokrasi ve Ä°slam Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Merkezinin Washington'daki konferansÄ±nda, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n MÃ¼slÃ¼manlara yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n daha saÄŸlÄ±klÄ± bir zemine oturmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±
Yunanistan'da, Meclise girmeye Ã§alÄ±ÅŸan yÃ¼zleri maskeli gÃ¶stericiler, meclis binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bulunan meÃ§hul asker anÄ±tÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki nÃ¶betÃ§i kulÃ¼besini ateÅŸe verirken, polis gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanarak mÃ¼dahale etti
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