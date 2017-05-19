09:37, 19 Mayıs 2017 Cuma

İran cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında





İran'da Cumhurbaşkanı ve il meclisi seçimleri için oy verme işlemi başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de, 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandıkta başlayan oy verme işleminin 20.00'ye kadar süreceği ancak gerek duyulduğunda bu sürenin uzatılabileceği belirtildi. Seçmen yaşının 18'den başladığı ülkede kayıtlı 56 milyon 410 bin 234 seçmen bulunuyor.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki kabullerini gerçekleştirdiği salona gelerek oyunu kullandı.



Ülkenin lideri Ali Hamaney, oy kullanma esnasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halkı oy kullanmaları için sandık başına çağırdı. Cumhurbaşkanı seçiminin reformistler ve ılımlı muhafazakarların desteğini alan Hasan Ruhani ile muhafazakarların adayı İbrahim Reisi arasında geçmesi bekleniyor. Mustafa Mirselim ve Mustafa Haşimiteba da aday listesinde yer alıyor.

İlgili Konular iran seçimleri

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.