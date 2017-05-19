09:37, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Ä°ran dini lideri Hamaney oyunu kullandÄ±





Ä°ran'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve il meclisi seÃ§imleri iÃ§in oy verme iÅŸlemi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da 12'nci dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve 5'inci dÃ¶nem il meclisi seÃ§imleri iÃ§in oy verme iÅŸlemi baÅŸladÄ±. Ãœlke genelinde yerel saatle 08.00'de, 63 bin merkezde kurulan 130 bin sandÄ±kta baÅŸlayan oy verme iÅŸleminin 20.00'ye kadar sÃ¼receÄŸi ancak gerek duyulduÄŸunda bu sÃ¼renin uzatÄ±labileceÄŸi belirtildi. SeÃ§men yaÅŸÄ±nÄ±n 18'den baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede kayÄ±tlÄ± 56 milyon 410 bin 234 seÃ§men bulunuyor. Ãœlkenin lideri Ali Hamaney, oy kullanma esnasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, halkÄ± oy kullanmalarÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Hamaney, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve il meclis seÃ§imleri Ã¶nemli seÃ§imlerdir. HalkÄ±mÄ±zÄ± oy vermeleri iÃ§in sandÄ±ÄŸa davet ediyorum." dedi. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin reformistler ve Ä±lÄ±mlÄ± muhafazakarlarÄ±n desteÄŸini alan Hasan Ruhani ile muhafazakarlarÄ±n adayÄ± Ä°brahim Reisi arasÄ±nda geÃ§mesi bekleniyor. Mustafa Mirselim ve Mustafa HaÅŸimiteba da aday listesinde yer alÄ±yor.

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