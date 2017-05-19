10:02, 19 Mayıs 2017 Cuma

Trump’tan 'Rusya' iddiaları için soruşturmaya sert tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile Beyaz Saray’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanlığı’nın Rusya’nın ABD seçimlerini etkilemeye yönelik iddialar üzerine açılan soruşturmayı yürütmek üzere özel yetkili savcı atamasına ilişkin bir soruya Trump, “Atamaya saygı duyuyorum ancak konunun tamamı bir cadı avı. Benimle kampanyamla, 'kendi adıma konuşuyorum', Ruslar arasında gizli bir anlaşma söz konusu değil, sıfır. Bu, ülkeyi bölüyor diye düşünüyorum. Bunlar ve benzeri bir çok şeyden dolayı ülkenin oldukça bölünmüş olduğunu görüyorum. Rusya ile gizli bir anlaşma yok, inanın bana.” dedi.

Kararı sabah saatlerinde Twitter hesabı üzerinden de “cadı avı” olarak niteleyen Trump, görevden alınan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey’e Rusya soruşturmasını kapatması talebinde bulunduğuna dair iddialara da tepki gösterdi.