10:09, 19 Mayıs 2017 Cuma

Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemlerine onay





Yunanistan’da, üçüncü kurtarma programı kapsamında ek kemer sıkma tedbirleri içeren yeni torba yasa tasarısı onaylandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan’da, üçüncü kurtarma programı kapsamında ek kemer sıkma tedbirleri içeren yeni torba yasa tasarısının onaylandığı belirtildi. Parlamentoda iki gün süren sert tartışmaların ardından geç saatlerde yapılan oylamada, tasarı, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar’ın oylarıyla Meclisten geçti. Yunan parlamentosundaki 300 milletvekilinden 281’inin oy kullandığı oylamada, 153 evet oyuna karşılık, 128 milletvekili tasarıya hayır oyu verdi. Mecliste görüşmeler devam ederken Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu, İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin önderliğinde yeni reformlara karşı gösteri düzenlenmişti. Protesto eylemi sırasında yüzleri maskeli bir grup, polislere molotofkokteylli saldırıda bulunarak meclise girmeye çalışmış, bunun üzerine göstericilerle polis arasında çatışma çıkmıştı. Yunan hükümetinin, kreditörleriyle kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için yaptığı anlaşma, 2019 ve 2020 döneminde emeklilik maaşları ve vergi muafiyeti tavan sınırı düşürülerek 4,9 milyar avro tasarruf sağlanmasını öngörüyor.

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