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Almanya'nın İncirlik'ten çekilmesine ilişkin önerge komisyonda
Almanya'nın İncirlik'ten çekilmesine ilişkin önerge komisyonda

Alman askerinin İncirlik’ten çekilmesine ilişkin önerge Dışişleri Komisyonuna sevk edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da muhalefette yer alan Yeşiller Partisi ve Sol Parti, Alman askerlerinin İncirlik’ten hemen çekilmesi yönünde Federel Meclis’e önerge verdi.

Oturumda söz alan Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) milletvekili Roderich Kiesewetter, Türkiye’nin, Alman milletvekillerinin İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesinin savunulmayacağını ifade etti.

Ancak askerlerin İncirlik’ten çekilmesine karşı olduğunu belirten Kiesewetter, “Askerlerin tek taraflı ve hemen çekilmesi Avrupa’nın ve Almanya’nın çıkarına değildir.” dedi.

"KONU NATO'DA DİPLOMATİK SEVİYEDE ELE ALINMALI"

Askerlerin çekilmesinin bazı sonuçlar doğuracağını belirten Kiesewetter, bunun Türkiye’yi izolasyona götüreceğini ve Almanya ile Türkiye arasındaki bir meseleye dönüşeceğini iddia etti.

Kiesewetter, konunun NATO’da diplomatik seviyede ele alınmasını gerektiğini belirtti.

Alman Meclisinin askerlerin görevlendirmesine ilişkin kontrolünü, onları ziyaret etme hakkıyla değil, bakanlar kurulunda alınan karara onay verip vermemekle yerine getirdiğini anlatan Kiesewetter, önemli olan askerlerin iyi bir şekilde yönetilmesi ve hükümetin ordu sorumlusunun askerleri ziyaret etmesi olduğunu kaydetti.

Muhalefet partilerinin verdiği önergeye onay vermeyerek komisyona sevk edilmesini istediklerini belirten Kiesewetter, komisyonda bunun sakin bir şekilde tartışılması gerektiğini kaydetti. 

Konuşmaların ardından yapılan oylamada önerge Yeşiller Parti ve Sol Parti oylarına karşı hükümette bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile CDU/CSU milletvekillerinin oylarıyla Dışişleri Komisyonuna sevk edildi.

"TÜRKİYE'NİN TUTUMU DEĞİŞMEZSE ALMAN ASKERİNİ İNCİRLİK'TEN ÇEKMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Gabriel, Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin ardından Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD’nin de bu konuda devreye girmesini istedi.

ABD’nin Almanya’ya destek sözü verdiğini belirten Gabriel, Amerikalıların da Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesinin DEAŞ’e karşı mücadelede nasıl sonuçlar doğuracağını bildiğini söyledi.

Sorunun çözümü konusunda gelecek hafta Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi’ni adres gösteren Gabriel, Türkiye’nin tutumunun değişmemesi durumunda Alman askerlerini İncirlik’ten çekmek zorunda kalacaklarını belirtti.

"Türkiye’den duyduklarımız tahammül edeceğimizin sınırına ulaştı.” ifadesini kullanan Gabriel, İncirlik'teki askerlerle birlikte Konya’daki erken uyarı uçaklarını da çekebileceklerini kaydetti. 



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