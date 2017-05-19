10:19, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Ä°stanbul'da 4 ilÃ§ede DEAÅž operasyonu





Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik yapÄ±lan ve 5 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine gideceÄŸi deÄŸerlendirilen 12 yabancÄ± uyruklu da yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,Â DEAÅž'la baÄŸlantÄ±lÄ± faaliyetlerin tespiti ile Ã¶rgÃ¼te eleman temin kiÅŸilere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Silivri, Maltepe, BaÄŸcÄ±lar ve GÃ¼ngÃ¶ren'de belirlenen 6 adreseÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyonÂ gerÃ§ekleÅŸtirdi. SÃ¶z konusu binalarÄ±n bulunduÄŸu sokaklarda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan operasyona Ã¶zel hareket polisleri de destek verdi. BazÄ± binalara kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rarak giren ekipler, Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen 5 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. AyrÄ±ca, aynÄ± adreslerde bulunan ve Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine gideceÄŸi deÄŸerlendirilen yabancÄ± uyruklu 12 kiÅŸi de yakalandÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.