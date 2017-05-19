Temer istifa etmeyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yolsuzluk soruşturması kapsamında 15 yıl hapse mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi Başkanı'na yargı ile iş birliği yapmaması için rüşvet verdiği suçlamalarının ardından istifa etmeyeceğini açıkladı.
Temer, ülkenin önde gelen gazetelerinden Globo'nun haberinde, Temer'in et paketleme şirketi JBS'nin Başkanı Joseley Batista ile mart ayında yaptığı görüşmenin, Batista tarafından kayıt altına alındığını ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Batista'nın elindeki kayıtları, iş birliği kapsamında yargı makamlarına verdiği iddialarının üzerine bir ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Kendisine yöneltilen suçlamalara karşı mücadele edeceğini duyuran Temer, görevinden ayrılmayacağını belirtti.
Temer, yaptığı açıklamada, "Ödeme yapılması yönünde hiçbir zaman kimseye yetki vermedim. Hiç kimsenin sessizliğini satın almadım. İstifa etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Yüksek Mahkemeden dün yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temer hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasına ilişkin Yüksek Mahkemeye iletilen talebin, aynı zamanda "Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonunun raportörü de olan Yargıç Edson Fachin tarafından kabul edildiği duyurulmuştu.
Globo gazetesi, söz konusu ses kaydına dayandırdığı haberinde Temer'e, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Eduardo Cunha'ya sessiz kalması için ödeme yapıldığının söylenmesi üzerine Devlet Başkanının, "Buna devam etmelisiniz, tamam mı?" dediğini yazmıştı.
Temer, dün sabah saatlerinde kendisini ziyaret eden senatörlere "komplo kurbanı" olduğunu ifade etmiş, Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada da gazetedeki iddialar reddedilmişti.
Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo'da toplanan binlerce kişi, Temer'in istifasını isteyerek gösteri düzenlemişti.
Ülkede "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht yapı ve mühendislik şirketinin eski bir yöneticisi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.
Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken iki milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.
Petrobras soruşturması kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan Cunha, geçen yıl nisan ayında Temsilciler Meclisi Başkanı olduğu dönemde eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff hakkında bütçede manipülasyon yaptığı gerekçesiyle azil sürecini başlatmıştı. Rouseff, ağustos ayındaki Senato oylamasıyla görevinden alınmıştı.
Geçici olarak mayısta görevinden alınan Cunha, 8 Temmuz'da istifa etmiş, milletvekilliği 13 Eylül'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada düşürülmüştü.
Milletvekilliğinin düşürülmesiyle dokunulmazlığını kaybeden Cunha, eski Devlet Başkanı Rousseff'in azil sürecinde oynadığı aktif rolün bedeli olarak görevden alındığını söylemişti. 31 Ağustos'ta görevinden azledilen Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçluyordu.
Brezilya'da Petrobras'daki sözleşmelerden alınan rüşvetlere odaklanan "Araba Yıkama Operasyonu"nda şimdiye kadar iki yüzden fazla kişi suçlandı. Yüksek Mahkemenin hala görevde olan onlarca siyasetçi hakkındaki soruşturma taleplerini onaylaması bekleniyor.
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