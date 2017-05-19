10:32, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

SÃ¶zcÃ¼ gazetesine FETÃ– operasyonu





SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi sahibi Burak Akbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda FETÃ– adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek suÃ§lamasÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda,Â SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin sahibiÂ Burak Akbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi hakkÄ±nda ''FETÃ–'ye Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸledikleri'' iddiasÄ±ylaÂ gÃ¶zaltÄ±Â kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuÃ§larÄ± BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin sahibi Burak Akbay veÂ internet sorumlu mÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Mediha Olgun'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±ndÄ±. SavcÄ±lÄ±ktan alÄ±nan talimat doÄŸrultusunda harekete geÃ§en polis ekipleri, sÃ¶z konusu 4 kiÅŸinin ikametlerinde arama yaptÄ±. Ä°NTERNET SORUMLU MÃœDÃœRÃœ OLGUN GÃ–ZALTINDA Gazetenin internet sorumlu mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Olgun'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, gazetenin sahibi Akbay'Ä±n ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmayÄ±, ''FETÃ–'ye Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek'', ''CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast ve fiili saldÄ±rÄ±'', ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± silahlÄ± isyan'' suÃ§larÄ±ndan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Â

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