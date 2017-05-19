10:32, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

SÃ¶zcÃ¼ gazetesine FETÃ– operasyonu | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ soruÅŸturmaÂ kapsamÄ±nda,Â SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin sahibiÂ Burak Akbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi hakkÄ±nda ''FETÃ–'ye Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸledikleri'' iddiasÄ±ylaÂ gÃ¶zaltÄ±Â kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuÃ§larÄ± BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin sahibi Burak Akbay veÂ internet sorumlu mÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Mediha Olgun'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi Ã¼zerine nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±ndÄ±. SavcÄ±lÄ±ktan alÄ±nan talimat doÄŸrultusunda harekete geÃ§en polis ekipleri, sÃ¶z konusu 4 kiÅŸinin ikametlerinde arama yaptÄ±.

Ä°NTERNET SORUMLU MÃœDÃœRÃœ OLGUN GÃ–ZALTINDA

Gazetenin internet sorumlu mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Olgun'un gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, gazetenin sahibi Akbay'Ä±n ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmayÄ±, ''FETÃ–'ye Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek'', ''CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast ve fiili saldÄ±rÄ±'', ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± silahlÄ± isyan'' suÃ§larÄ±ndan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°STANBUL CUMHURÄ°YET BAÅžSAVCISI FÄ°DAN'DAN GÃ–ZALTI KARARI AÃ‡IKLAMASI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan, SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin sahibi Burak Akbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi hakkÄ±nda ''FETÃ–'ye Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸledikleri'' iddiasÄ±yla alÄ±nan gÃ¶zaltÄ± kararÄ±na iliÅŸkin, "SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin yÃ¶neticileri hakkÄ±nda... Åžu anda zaten firari, hakkÄ±nda yakalama var, gÃ¶zaltÄ± var, soruÅŸturma iÅŸlemleri devam ediyor. Sadece patronu ve birkaÃ§ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±." dedi.

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda dÃ¼zenlenen programa katÄ±lan Fidan, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta, SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin sahibi Akbay ve gazete Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±nmasÄ±yla ilgili kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Bir gazetecinin, "SÃ¶zcÃ¼ gazetesine yÃ¶nelik operasyon bilgisi var. Birinci elden teyit etmek istedik. BÃ¶yle bir direktif oldu mu?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k, "SÃ¶zcÃ¼ gazetesinin yÃ¶neticileri hakkÄ±nda... Åžu anda zaten firari, hakkÄ±nda yakalama var, gÃ¶zaltÄ± var, soruÅŸturma iÅŸlemleri devam ediyor." ifadesini kullanan Fidan, "Kimler var, isimleri var mÄ±?" sorusuna da "Sadece patronu ve birkaÃ§ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

SÃ–ZCÃœ GAZETESÄ°NE ZÄ°YARETLER

Bu arada, CHP milletvekilleri Sezgin TanrÄ±kulu, BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ ve Eren Erdem ile eski ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa SarÄ±gÃ¼l, SÃ¶zcÃ¼ gazetesini ziyaret etti.

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