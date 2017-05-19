TÃœBÄ°TAK ile birlikte Marmara Denizi canlÄ± izlenecek

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Prof. Dr. Mustafa Ã–ztÃ¼rk, 23. Kocaeli Sanayi OdasÄ± (KSO) Åžahabettin Bilgisu Ã‡evre Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, enerji ve su yoÄŸun sanayileÅŸmeden, enerji az yoÄŸun sanayileÅŸmeye dÃ¶nÃ¼lmesi iÃ§in Ã¶zellikle atÄ±klarÄ±n veya Ä±skarta malzemelerin diÄŸer sanayide kullanÄ±lmasÄ±yla ilgili bakanlÄ±k olarak bir dizi Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
TÃ¼rkiye'nin 65 noktasÄ±nda Ã§imento sanayisinin olduÄŸunu aktaran Ã–ztÃ¼rk, "Enerji yoÄŸun bir sanayi kolu olan bu sektÃ¶rde, Ã¶zellikle atÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±, arÄ±tma Ã§amurlarÄ±mÄ±zÄ± Ã§evreyle uyumlu, Ã§evreyi kirletmeden nasÄ±l deÄŸerlendirelim ki karbondioksit salÄ±nÄ±mÄ±nÄ± minimize edelim. Bu konuda da bakanlÄ±k olarak Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
Ã–ztÃ¼rk, TÃ¼rkiye'de, Ã¶zellikle tehlikeli atÄ±klarÄ±n depolanmasÄ± Ã§aÄŸ dÄ±ÅŸÄ± bir metot olduÄŸunu vurgulayarak, bunun yerine atÄ±klarÄ±n geri kazanÄ±lmasÄ±, Ã§Ã¶p depolama alanlarÄ±nÄ±n biyoreaktÃ¶rlere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi ve bunlarÄ±n ikincil hammadde olarak kullanÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.
Temel hedeflerinin "kirletmeden Ã¼retim" yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak olduÄŸunu ifade eden Ã–ztÃ¼rk, bu noktadan hareketle, TÃ¼rkiye'de 560 bacayÄ± canlÄ± olarak izlediklerini belirtti. TÃ¼rkiye'de 264 noktada denizleri dÃ¶rt mevsim izlediklerini anlatan Ã–ztÃ¼rk, "Kocaeli'de deniz hareketinde Ã¶nemli iyileÅŸmeler var ama yeterli mi? HayÄ±r. Kocaeli'de deniz kalitesinin daha iyi hale getirilmesi iÃ§in Ã§ok yol almamÄ±z gerekiyor." dedi.
Ã–ztÃ¼rk, sadece noktasal kaynaklÄ± kirleticiler deÄŸil, tarÄ±mda fazla miktarda kullanÄ±lan gÃ¼bre nedeniyle azot fosfor kirliliÄŸinden dolayÄ± da Marmara'da deÄŸiÅŸik ve Ã¶zellikle belli mevsimlerde ciddi kirliliklerin oluÅŸtuÄŸuna iÅŸaret ederek, "TÃœBÄ°TAK ile birlikte Marmara Denizi'ni online izleyeceÄŸiz. Marmara Denizi'nin tÃ¼m fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p, yol haritasÄ±nÄ± ve eylem planÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemleri de belediyelerimiz, sanayicilerimiz ve tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte uygulamaya koyacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â
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Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Prof. Dr. Ã–ztÃ¼rk, TÃœBÄ°TAK ile Marmara Denizi'ni canlÄ± izleyeceklerini belirterek, "Marmara Denizi'nin tÃ¼m fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p eylem planÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z" dedi
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