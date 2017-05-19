10:48, 19 Mayıs 2017 Cuma

ABD'de kaldırıma çıkan aracın sürücüsü 'adam öldürmekle' suçlandı





New York'taki Times Meydanı'nda bir aracın kaldırıma çıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü, "adam öldürmekle" suçlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi New York Polis Teşkilatından (NPYD) yapılan açıklamaya göre, Richard Jojas adlı 26 yaşındaki sürücüye "ikinci derece cinayet, 20 kere cinayete teşebbüs ve 5 kere ağırlaştırılmış araçla adam öldürme suçlaması yöneltildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınan Rojas'ın alkol ve uyuşturucu testlerinden geçirildiği, alkollü olmadığı ancak kan örneklerinde uyuşturucu madde izlerine rastlandığı belirtildi. 45. Sokak ile Broadway'in köşesinde meydana gelen olaya şahit olan AA muhabiri aracın hızla kaldırımdaki demirlere çarptıktan sonra sürücünün demirler üzerinde asılı kaldığını, alev alan araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirmişti. Kazada, kente Michigan'dan turist olarak gelen 18 yaşındaki Alyssa Elsman hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

İlgili Konular newyork ABD

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.