11:14, 19 Mayıs 2017 Cuma

Yahudi işgalciler bir Filistinlinin aracını ateşe verdi





Filistin yönetimi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Batı Şeria'da Yahudi işgalcilerinFilistinlilere ait bir iş makinasını yaktığı bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir iş makinasını yaktığı bildirildi. Filistin yönetimi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin bu sabah Nablus'un güneyindeki Burin beldesinde Abdulazim İdris isimli Filistinliye ait iş makinasını ateşe verdiğini söyledi. Daglas, saldırganların ayrıca makinanın üzerine ırkçı ifadeler yazdığını dile getirdi. Filistinli yetkililer, Nablus'un güneyinde Filistinlilerin yaşadığı köylerin sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını belirtiyor.

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