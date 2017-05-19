'Balkan Davos'u pazartesi başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Pazartesi günü Bosnalı Hersek büyük bir bölgesel ekonomik konferansa ev sahipliği yapmaya başlayacak.
Dünya Ekonomik Forumu'ndan sonra "Balkan Davos" unvanını alan Saraybosna İş Forumu (SBF), bölgesel ekonomik işbirliğini genişletmeye ve Güneydoğu Avrupa'ya uluslararası yatırım çekmeye odaklanacak.
Forum'da Balkanlar'daki üst düzey hükümet yetkilileri ile önemli iş adamları Balkanlar'daki alışveriş imkanları hakkında görüşlerini bildirecek.
Her yıl Bosna Bank International'ın önderliğinde hazırlanan Forum'da bankanın CEO'su Amer Bukvic verdiği demeçte, "Yabancı delegelerin çoğunun, Bosna'nın 90'lı yıllarda yaşadığı olumsuz imaj yüzünden çok düşük beklentileri var" dedi.
Bukvic, katılımcıların bölgeyle oluşturduğu "kişisel bağlantının" güzelliğini dile getirerek forumun Türk şirketleri için "büyük potansiyel" olduğunu vurguladı.
Bu yıl Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Türkiye'den büyük bir katılımla yeni ticari ittifaklar kurmaya odaklanılacak.
Bukviç, "Bosna Hersek buluşma yeri haline geldi ve 30 ülkeden 1600'e yakın kişi katılacak" dedi.
Bosna Bank International ve Cidde merkezli İslam Kalkınma Bankası işbirliğiyle 2010 yılından beri Saraybosna İş Forumu düzenlenmektedir.
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Saraybosna İş Forumu Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden işadamlarının katılımıyla pazartesi günü başlayacak
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