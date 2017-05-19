11:28, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

YÄ±ldÄ±rÄ±m yeniden AK Parti Grup BaÅŸkanÄ± seÃ§ilecek





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 24 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lacak grup toplantÄ±sÄ±nda yeniden AK Parti TBMM Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine seÃ§ilmesi bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gelecek hafta, AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ± 23 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmayacak ancak 24 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ basÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilecek. AK Parti'nin pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongresinde, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nda kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinden sonra, CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ilecek olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu gÃ¶revi sona erecek. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinin yanÄ± sÄ±ra AK Parti TBMM Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini de yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genel BaÅŸkanlÄ±k gÃ¶revinden ayrÄ±lmasÄ±yla Siyasi Partiler Kanunu uyarÄ±nca Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini de bÄ±rakmÄ±ÅŸ olacak. Bu nedenle, AK Parti Grubu 24 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ basÄ±na kapalÄ± toplanacak; bu toplantÄ±da Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yenidenÂ AK Parti TBMM Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â gÃ¶revine seÃ§ilmesi bekleniyor. Bu durumda YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinin yanÄ± sÄ±ra seÃ§ilmesi durumunda AK Parti TBMM Grup BaÅŸkanÄ± ve tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸinden sonra da AK Parti Genel BaÅŸkan Vekili gÃ¶revlerini birlikte yÃ¼rÃ¼tebilecek.

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