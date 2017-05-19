Kenyalılar Batı'nın ikinci el kıyafetini giyebiliyor

Alım gücü kısıtlı Kenyalılar, ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerdeki kermeslerden ucuz maliyetle Afrika'ya getirilen kullanılmış kıyafetleri giyiyor.
İkinci el eşya ticareti yapan Kenyalı tüccarlar tarafından ülkeye getirilen kullanılmış eşyalar Kenya'nın birçok eyaletinde kurulan "Mitumba" adı verilen pazarlarda görücüye çıkıyor.
Uganda, Kenya, Tanzanya gibi Doğu Afrika ülkelerinin ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerden 2014 yılında ithal ettiği ikinci el eşyaların değeri 300 milyon doların üzerinde.
Dünya genelinde ikinci el eşya piyasası 3,7 milyar doları bulurken, sadece Kenya, yurt dışından yıllık 100 bin tonun üzerinde kullanılmış elbise, ayakkabı ve aksesuar ithal ediyor.
Ülkede temizlik işçileri ve güvenlik görevlileri yaklaşık 13 bin 475 shilling (130 dolar) maaş alıyor. Yaklaşık 47 milyonluk nüfusuyla Kenya'da halkın yüzde 70'inin yeni giysi alma imkanı bulunmuyor.
Roseline Dheru (36), Adems Arcade'deki ikinci el pazarında kullanılmış giysi satan pazarcılardan biri.
Pazardan kazandığıyla 4 çocuğuna baktığını söyleyen Dheru, şöyle konuştu:
"İnsanlar çok az maaş alıyor. Aldıkları para karınlarını doyurmaya bile yetmezken yeni kıyafet almaları mümkün değil. Dışarıda pazarlık edebilme imkanları da yok. Buraya geldiklerinde ise pazarlık yaparak çok ucuza kıyafet alabiliyorlar."
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