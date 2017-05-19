Zanzibarlı öğrenciler için 15 Temmuz Şehitler Külliyesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sadakataşı Derneğinin Tanzanya’nın Zanzibar adasında inşasına devam ettiği 15 Temmuz Şehitler Külliyesinde 250 çocuğun eğitim göreceği bildirildi.
Derneğin Genel Sekreteri Emrah Engin yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl önce inşasına başlanan külliyenin eylül ayında tamamlanarak gelecek dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacağını belirtti.
Yaklaşık 6 dönüm arazi üzerine kurulu külliyede cami, medrese, yurt, kütüphane, açık spor ve etkinlik alanları, lojman ve idari binaların yer aldığını ifade eden Engin, burada 12 ila15 yaşlarındaki çocukların eğitim göreceğini dile getirdi.
Engin, farklı mimari özellikleriyle dikkat çeken külliye için, “Külliyenin dış mekanı yerel ve Endülüs mimarisi, iç mekan tasarımı Osmanlı mimarisi tarzında tasarlandı. Külliye, tek katlı yatay ve çatılı formuyla doğal çevreye, yöre iklimine uyumlu, mütevazı bir mimari yaklaşımı yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.
Projenin başlarında külliyenin adının bağışçılarının rahmetli anne ve babalarının isimleriyle anıldığını söyleyen Engin, “Ülkemizdeki hain darbe girişimi sonrasında bağışçılarımızla konuşarak şehit olan kahramanlarımızın hatıralarını yaşatmak adına külliyemizin ismini “15 Temmuz Şehitler Külliyesi” olarak değiştirme kararı aldık.” dedi.
Derneğin 2012 yılından bu yana bölgede gıda temini, kurban, eğitim, ve su kuyusu gibi kalıcı projelere imza attığını kaydeden Engin, yakın zamanda Zanzibar’daki eğitim çalışmalarına daha fazla yoğunlaşarak bölge halkının hayatını kolaylaştırma adına kalıcı eserler inşa edeceklerini ifade etti.
Kademeli olarak hayata geçirilecek külliye projesinde ilk olarak 60’ı yatılı olmak üzere 120, ikinci aşamada 100’ü yatılı olmak üzere 250 öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor.
Külliyede Zanzibar resmi müfredatıyla uyumlu eğitimin yanında hafızlık eğitimi de verilecek.
Sadakataşı Derneğinin Zanzibar'da inşa ettiği 15 Temmuz Şehitler Külliyesi gelecek eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak
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