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14:06, 19 MayÄ±s 2017 Cuma
Avrupa
12:04, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

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Orban'dan AB'ye Soros tepkisi
Orban'dan AB'ye Soros tepkisi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "Avrupa'da parti sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan, hedefi yÄ±llÄ±k yÃ¼z binlerce yabancÄ±yÄ± kÄ±taya getirmek olan bir topluluk var. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin de fikir babasÄ±, kÄ±smen finansÃ¶rÃ¼ ve organizatÃ¶rÃ¼ George Soros" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, AmerikalÄ± milyarder George Soros'un, Avrupa'ya yÄ±llÄ±k yÃ¼z binlerce yabancÄ±yÄ± getirmek iÃ§in yapÄ±lan planÄ±n fikir babasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi ve gÃ¼ndemdeki konulara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Soros'un organizatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÄ±lda yÃ¼z binlerce yabancÄ±yÄ± Avrupa'ya taÅŸÄ±mak isteyen bir topluluk olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulunan Orban, "Macaristan'a yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda gÃ¶Ã§ konusu var, diÄŸerleri Ã¶nemli deÄŸil. Avrupa'da parti sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan, hedefi yÄ±llÄ±k yÃ¼z binlerce yabancÄ±yÄ± kÄ±taya getirmek olan bir topluluk var. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin de fikir babasÄ±, kÄ±smen finansÃ¶rÃ¼ ve organizatÃ¶rÃ¼ George Soros." ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Parlamentosunun (AP), hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkesi, demokrasi ve temel haklarÄ±n "ciddi derecede bozulduÄŸu" gerekÃ§esiyle Macaristan'Ä±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyindeki oy hakkÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na yol aÃ§abilecek bir sÃ¼recin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± istemesi kararÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ bir adÄ±m olduÄŸunu savunan Orban, raporun arkasÄ±nda Soros'un olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Orban, "AP, 'Soros raporu' hazÄ±rlama kararÄ± aldÄ±. Buna benzer ÅŸekilde daha Ã¶nce Tavares raporu da hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda 2015'te polis ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbede nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p, daha sonra terÃ¶r suÃ§lamasÄ±yla 10 yÄ±l hapse mahkum edilen Suriyeli Ahmed H. olayÄ±nÄ±n da raporda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Orban, sÃ¶z konusu Suriyelinin, tel Ã¶rgÃ¼yÃ¼ yÄ±kmak istediÄŸini, megafonla insanlarÄ± tahrik ettiÄŸini iddia etti. Orban, "BrÃ¼ksel'de Sorosvari gruplar Ã§ok kararlÄ±. HiÃ§bir saÃ§malÄ±ktan Ã§ekinmiyorlar." dedi.

AB kurumlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ulus devletlere gerekli saygÄ±yÄ± gÃ¶stermediÄŸini de savunan Orban, "Avrupa'nÄ±n Ã¶zÃ¼ BrÃ¼ksel'de deÄŸil bilakis Ã¼ye Ã¼lkelerde. Avrupa BrÃ¼ksel deÄŸil, Avrupa, VarÅŸova, BudapeÅŸte, Paris, Roma." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular AB Macaristan george Soros
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