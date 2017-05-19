12:07, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Afrika'daki birÃ§ok Ã¼lkenin aksine Ruanda'da halk gÃ¼vende

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ruanda'da 23 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin katledildiÄŸiÂ soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã¼lkede gÃ¼venliÄŸe bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verildiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

BaÅŸkent Kigali baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkedeki tÃ¼m ÅŸehirler 24 saat Ã¼st dÃ¼zey gÃ¼venlik Ã¶nlemleriyle korunuyor. Kigali ÅŸehir merkezinde 100 metre aralÄ±klarla bekleyen onlarca asker ve polis adeta kuÅŸ uÃ§urtmuyor.

Ã–zellikle yabancÄ±larÄ± gÃ¶rdÃ¼klerinde selam veren ya da gÃ¼lÃ¼mseyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri Ã¼lkeye gelen misafirlere dostÃ§a yaklaÅŸÄ±yor.

Ruanda Ulusal Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Theos Badege yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Kigali ve Ruanda genelinde gÃ¼venlik sorunu yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SÃ¶zcÃ¼ Badege, "Biz bunu tÃ¼m Ruanda halkÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ±yla baÅŸardÄ±k. Polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n yanÄ±nda gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan baÅŸka enstitÃ¼lerimiz de var. AyrÄ±ca tÃ¼m kÃ¶ylerde ve baÅŸkent Kigali'de gÃ¼venliÄŸin tam olarak saÄŸlanmasÄ± iÃ§in polis olarak Ã¼lkede yaÅŸayan her bir bireye ulaÅŸtÄ±k. BÃ¶ylelikle gÃ¼venliÄŸi saÄŸladÄ±k." diye konuÅŸtu.

Afrika'daki birÃ§ok Ã¼lkenin aksine Ruanda'da gÃ¼venlik sorununu Ã§Ã¶zmekten gurur duyduklarÄ±nÄ± belirten Badege, "GÃ¼venliÄŸi aynÄ± derecede devam ettirmek zorunda olduÄŸumuzun farkÄ±ndayÄ±z. Ä°yi bir liderliÄŸimiz, yÃ¶netimimiz ve halkÄ±mÄ±zla iÃ§ iÃ§e olan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz var." ifadelerini kullandÄ±.

Badege, gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in halka yÃ¶nelik eÄŸitim programlarÄ± dÃ¼zenlediklerini, medyayÄ± da etkin kullandÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekerek, "HalkÄ±mÄ±zla mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar buluÅŸuyoruz. Ama medyaya daha Ã¶ncelik veriyoruz. Televizyonlar, radyo ve yazÄ±lÄ± basÄ±n yoluyla daha bÃ¼yÃ¼k kitlelere ulaÅŸabiliyoruz. AynÄ± zamanda gÃ¼venliÄŸe iliÅŸkin halkÄ±mÄ±zdan istatiksel geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler alÄ±yoruz." dedi.

DiÄŸer Afrika baÅŸkentleriyle Kigali'deki gÃ¼venliÄŸin kÄ±yaslamasÄ±nÄ± da yapan Badege, "BazÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n raporlarÄ±na gÃ¶re Kigali, Afrika'nÄ±n en gÃ¼venli baÅŸkenti." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÃœRK POLÄ°SLER RUANDALI POLÄ°SLERÄ° EÄžÄ°TTÄ°

Badege, RuandalÄ± emniyet birimlerinin TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ± ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, bu Ã§erÃ§evede TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderdikleri polislerin kapasite geliÅŸtirme eÄŸitimi, soruÅŸturma, kamu yÃ¶netimi gibi birÃ§ok alanda eÄŸitimden geÃ§tiklerini anlattÄ±. Badege, TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸine devam etmeyi istediklerini vurguladÄ±.

Ruanda'da 1994'te yaÅŸanan soykÄ±rÄ±mÄ± da deÄŸinen Badege, Ã¼lkedeki tÃ¼m kurumlarÄ±n "soykÄ±rÄ±m ideolojisi"ne karÅŸÄ± savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Badege, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Polis olarak RuandalÄ±larÄ±n kurallarÄ± ihlal etmemesi iÃ§in mÃ¼cadele veriyoruz. Bu bizim geliÅŸmemiz ve bÃ¼tÃ¼n RuandalÄ±larÄ±n birliÄŸi iÃ§in Ã¶nemli. GeÃ§miÅŸte birlik beraberliÄŸimizi kaybettik ve birbirimizi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼k. Ama ÅŸimdi barÄ±ÅŸ iÃ§in birlikte hareket etmek zorundayÄ±z."

Ruanda'da 1994'te dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Juvenal Habyarimana uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, Hutular, olaydan Tutsileri sorumlu tutmuÅŸ ve Ä°stihbarat Åžefi Pascal Simbikangwa, azÄ±nlÄ±ktaki Tutsiler'e karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± baÅŸlatan gruplarÄ±n baÅŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ruanda hÃ¼kÃ¼meti verilerine gÃ¶re, 100 gÃ¼n sÃ¼ren katliamda 1 milyona yakÄ±n kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.