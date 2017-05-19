12:14, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Rusya'dan 'ABD'nin rejime ait konvoyu vurmasÄ±'na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

RusyaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Gennadiy Gatilov, ABD uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™nin gÃ¼neyinde yer alanÂ El TanfÂ bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±nda Suriye rejimi destekli kuvvetlere ait konvoyu vurmasÄ±yla ilgili, "Bu kesinlikle kabul edilemez. Suriye'ye karÅŸÄ± egemenlik ihlali olan bu durumun siyasi sÃ¼rece aykÄ±rÄ± olduÄŸu da aÃ§Ä±k." dedi.

Suriye'de gerilimin artmasÄ±na neden olan her askeri eylemin, siyasi sÃ¼recin seyrine etki ettiÄŸini belirten Gatilov, "Suriye'de ÅŸu an Ã¶nemli olan tansiyonun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve (Astana'da imzalanan) muhtÄ±ranÄ±n uygulanmasÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tam olarak da bu, bÃ¼yÃ¼k oranda siyasi sÃ¼recin ilerlemesini saÄŸlayacak." ifadelerini kullandÄ±.

ABDÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™nin gÃ¼neyinde yer alan El Tanf bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±nda Suriye rejimi destekli kuvvetlere air konvoyu vurduÄŸu duyurulmuÅŸtu.Â