WikiLeaks'in kurucusu iÃ§in mahkemeden flaÅŸ karar

Ä°sveÃ§ Mahkemesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± cinsel istismar davasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
Assange, hakkÄ±ndaki suÃ§lamalar nedeniyle 5 yÄ±ldÄ±r siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma aldÄ±ÄŸÄ± Ekvador'un Londra'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamÄ±yordu.
Ä°sveÃ§ BaÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ±n WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkÄ±ndaki cinsel istismar suÃ§lamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Kosova Diyalog BakanÄ±, Afrika Ã¼lkelerinin yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸunun tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Kosova'yÄ± Sudan'Ä±n da tanÄ±masÄ±nÄ± istedi
Vietnamâ€™da inÅŸa edilen ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k camisi Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Karamanlar Rahmet Camisi, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle hizmete girdi
Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Fallon, "YÄ±llÄ±k gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ± on binlerce kiÅŸiye Ã§ekme noktasÄ±na hangi yÄ±lda ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz" dedi
Ä°sveÃ§ BaÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ±n WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkÄ±ndaki cinsel istismar suÃ§lamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gatilov, ABD uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™nin gÃ¼neyinde yer alan El Tanf bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±nda Suriye rejimi destekli kuvvetlere ait konvoyu vurmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ruanda'da 23 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin katledildiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã¼lkede gÃ¼venliÄŸe bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriliyor
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "Avrupa'da parti sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan, hedefi yÄ±llÄ±k yÃ¼z binlerce yabancÄ±yÄ± kÄ±taya getirmek olan bir topluluk var. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin de fikir babasÄ±, kÄ±smen finansÃ¶rÃ¼ ve organizatÃ¶rÃ¼ George Soros" dedi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± Kabil'de 150'ye yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci barÄ±ndÄ±ran eÄŸitim merkezlerine yardÄ±m yaptÄ±.
Kenya, dÃ¼nya genelinde en fazla ikinci el eÅŸya ithalatÄ± yapan Ã¼lkeler arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda bulunuyor
Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu TÃ¼rkiye baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lkeden iÅŸadamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak
Filistin yÃ¶netimi YerleÅŸim Birimleri DosyasÄ± Sorumlusu Gassan Daglas, BatÄ± Åžeria'da Yahudi iÅŸgalcilerinFilistinlilere ait bir iÅŸ makinasÄ±nÄ± yaktÄ±ÄŸÄ± bildirdi
Ä°nsan ile ÅŸehir arasÄ±ndaki iliÅŸki, eski TÃ¼rk ÅŸehrinde dini bir anlam taÅŸÄ±maktadÄ±r. Åžehrin merkezinde cami ve Ã§arÅŸÄ± yer alÄ±r. Åžehrin hareketliliÄŸi, namaz, bayram, cenaze gibi dini etkinliklere gÃ¶re dÃ¼zenlenir. Ã‡arÅŸÄ± her zaman dini yaÅŸamÄ±n parÃ§asÄ±dÄ±r.
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi BaÅŸkanÄ± Marine Le Pen, gelecek ay yapÄ±lacak milletvekili seÃ§imlerinde aday olacak
New York'taki Times MeydanÄ±'nda bir aracÄ±n kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±kmasÄ± sonucu 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, "adam Ã¶ldÃ¼rmekle" suÃ§landÄ±
Alman askerinin Ä°ncirlikâ€™ten Ã§ekilmesine iliÅŸkin Ã¶nerge DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonuna sevk edildi