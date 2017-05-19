WikiLeaks'in kurucusu iÃ§in mahkemeden flaÅŸ karar

Orban'dan AB'ye Soros tepkisi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "Avrupa'da parti sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan, hedefi yÄ±llÄ±k yÃ¼z binlerce yabancÄ±yÄ± kÄ±taya getirmek olan bir topluluk var. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin de fikir babasÄ±, kÄ±smen finansÃ¶rÃ¼ ve organizatÃ¶rÃ¼ George Soros" dedi