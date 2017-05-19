Ä°ngiltere'de gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±na sÄ±nÄ±rlama tartÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'de Savunma BakanÄ± Michael Fallon, Ã¼lkeye gelen yÄ±llÄ±k toplam gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n 100 binin altÄ±na Ã§ekilmesinin partisinin hedefi olduÄŸunu belirterek, bu hedefe hangi tarihte ulaÅŸÄ±labileceÄŸinin henÃ¼z bilinmediÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°ngiliz yayÄ±n kurumu BBC'ye deÄŸerlendirmede bulunan Fallon, gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± hedefinin Muhafazakar Partinin seÃ§im beyannamesinde yer almasÄ±yla artÄ±k parti politikasÄ± haline geldiÄŸini belirtti.
Fallon gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n maliyetiyle ilgili, "Bu konuda Ã§eÅŸitli akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Bunun bir maliyeti olduÄŸunu kabul ettiÄŸimizi aÃ§Ä±kÃ§a belirttik. Fakat bu maliyet henÃ¼z hesaplanmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tam olarak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ± on binlerce kiÅŸiye Ã§ekme noktasÄ±na hangi yÄ±lda ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. SÃ¶z konusu sayÄ±nÄ±n yÄ±lda ne kadar azaltÄ±lacaÄŸÄ±na dair bir formÃ¼l hazÄ±rlamadÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.
Fallon, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lÄ±k (Brexit) sÃ¼recinin bu hedefin baÅŸarÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Bu bir hedef. GÃ¶Ã§men seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rme hedefimizi sÃ¼rdÃ¼rmek istiyoruz." dedi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ve Muhafazakar Parti Genel BaÅŸkanÄ± Theresa May, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da gÃ¶Ã§menin gelmesinin toplumsal uyumu olumsuz etkilediÄŸini savunuyor.
BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncesinde Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revindeyken de bu hedefe ulaÅŸamamakla eleÅŸtirilen May, Brexit sonrasÄ± AB'den gelen gÃ¶Ã§Ã¼n kontrol altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, bunun da net gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±na yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.
Son verilere gÃ¶re, BirleÅŸik KrallÄ±k'a net gÃ¶Ã§ yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 273 bin seviyesinde.
Muhafazakar Parti hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸik KrallÄ±k'a gelen gÃ¶Ã§menler ile Ã¼lkeden gÃ¶Ã§ edenlerin sayÄ±sÄ± arasÄ±ndaki farkÄ± oluÅŸturan net gÃ¶Ã§Ã¼n, yÄ±lda yÃ¼z binin altÄ±na Ã§ekilmesini hedefliyor.
HÃ¼kÃ¼met, bu amaca yÃ¶nelik olarak gÃ¶Ã§men yasasÄ±nda katÄ± deÄŸiÅŸikliklere yÃ¶nelmesine karÅŸÄ±n gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ± indirmeyi baÅŸaramadÄ±.
GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan Brexit referandumunda da Ã¼lkedeki gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± ana tartÄ±ÅŸmalardan biri olmuÅŸtu.
8 Haziran'da erken genel seÃ§ime gidilecek Ä°ngiltere'de, gÃ¶Ã§men politikalarÄ± seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Â
Kosova Diyalog BakanÄ±, Afrika Ã¼lkelerinin yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸunun tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Kosova'yÄ± Sudan'Ä±n da tanÄ±masÄ±nÄ± istedi
Vietnamâ€™da inÅŸa edilen ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k camisi Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Karamanlar Rahmet Camisi, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle hizmete girdi
Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Fallon, "YÄ±llÄ±k gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ± on binlerce kiÅŸiye Ã§ekme noktasÄ±na hangi yÄ±lda ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz" dedi
Ä°sveÃ§ BaÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ±n WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkÄ±ndaki cinsel istismar suÃ§lamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gatilov, ABD uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™nin gÃ¼neyinde yer alan El Tanf bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±nda Suriye rejimi destekli kuvvetlere ait konvoyu vurmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ruanda'da 23 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin katledildiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã¼lkede gÃ¼venliÄŸe bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriliyor
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "Avrupa'da parti sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan, hedefi yÄ±llÄ±k yÃ¼z binlerce yabancÄ±yÄ± kÄ±taya getirmek olan bir topluluk var. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin de fikir babasÄ±, kÄ±smen finansÃ¶rÃ¼ ve organizatÃ¶rÃ¼ George Soros" dedi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± Kabil'de 150'ye yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci barÄ±ndÄ±ran eÄŸitim merkezlerine yardÄ±m yaptÄ±.
Kenya, dÃ¼nya genelinde en fazla ikinci el eÅŸya ithalatÄ± yapan Ã¼lkeler arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda bulunuyor
Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu TÃ¼rkiye baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lkeden iÅŸadamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak
Filistin yÃ¶netimi YerleÅŸim Birimleri DosyasÄ± Sorumlusu Gassan Daglas, BatÄ± Åžeria'da Yahudi iÅŸgalcilerinFilistinlilere ait bir iÅŸ makinasÄ±nÄ± yaktÄ±ÄŸÄ± bildirdi
Ä°nsan ile ÅŸehir arasÄ±ndaki iliÅŸki, eski TÃ¼rk ÅŸehrinde dini bir anlam taÅŸÄ±maktadÄ±r. Åžehrin merkezinde cami ve Ã§arÅŸÄ± yer alÄ±r. Åžehrin hareketliliÄŸi, namaz, bayram, cenaze gibi dini etkinliklere gÃ¶re dÃ¼zenlenir. Ã‡arÅŸÄ± her zaman dini yaÅŸamÄ±n parÃ§asÄ±dÄ±r.
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi BaÅŸkanÄ± Marine Le Pen, gelecek ay yapÄ±lacak milletvekili seÃ§imlerinde aday olacak
New York'taki Times MeydanÄ±'nda bir aracÄ±n kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±kmasÄ± sonucu 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, "adam Ã¶ldÃ¼rmekle" suÃ§landÄ±
Alman askerinin Ä°ncirlikâ€™ten Ã§ekilmesine iliÅŸkin Ã¶nerge DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonuna sevk edildi