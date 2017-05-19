12:30, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Ä°ngiltere'de gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±na sÄ±nÄ±rlama tartÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'de Savunma BakanÄ± Michael Fallon, Ã¼lkeye gelen yÄ±llÄ±k toplam gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n 100 binin altÄ±na Ã§ekilmesinin partisinin hedefi olduÄŸunu belirterek, bu hedefe hangi tarihte ulaÅŸÄ±labileceÄŸinin henÃ¼z bilinmediÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ngiliz yayÄ±n kurumu BBC'ye deÄŸerlendirmede bulunan Fallon, gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± hedefinin Muhafazakar Partinin seÃ§im beyannamesinde yer almasÄ±yla artÄ±k parti politikasÄ± haline geldiÄŸini belirtti.

Fallon gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n maliyetiyle ilgili, "Bu konuda Ã§eÅŸitli akademik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Bunun bir maliyeti olduÄŸunu kabul ettiÄŸimizi aÃ§Ä±kÃ§a belirttik. Fakat bu maliyet henÃ¼z hesaplanmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tam olarak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ± on binlerce kiÅŸiye Ã§ekme noktasÄ±na hangi yÄ±lda ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. SÃ¶z konusu sayÄ±nÄ±n yÄ±lda ne kadar azaltÄ±lacaÄŸÄ±na dair bir formÃ¼l hazÄ±rlamadÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

Fallon, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lÄ±k (Brexit) sÃ¼recinin bu hedefin baÅŸarÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Bu bir hedef. GÃ¶Ã§men seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rme hedefimizi sÃ¼rdÃ¼rmek istiyoruz." dedi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ve Muhafazakar Parti Genel BaÅŸkanÄ± Theresa May, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da gÃ¶Ã§menin gelmesinin toplumsal uyumu olumsuz etkilediÄŸini savunuyor.

BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncesinde Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revindeyken de bu hedefe ulaÅŸamamakla eleÅŸtirilen May, Brexit sonrasÄ± AB'den gelen gÃ¶Ã§Ã¼n kontrol altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, bunun da net gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±na yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Son verilere gÃ¶re, BirleÅŸik KrallÄ±k'a net gÃ¶Ã§ yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 273 bin seviyesinde.

Muhafazakar Parti hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸik KrallÄ±k'a gelen gÃ¶Ã§menler ile Ã¼lkeden gÃ¶Ã§ edenlerin sayÄ±sÄ± arasÄ±ndaki farkÄ± oluÅŸturan net gÃ¶Ã§Ã¼n, yÄ±lda yÃ¼z binin altÄ±na Ã§ekilmesini hedefliyor.

HÃ¼kÃ¼met, bu amaca yÃ¶nelik olarak gÃ¶Ã§men yasasÄ±nda katÄ± deÄŸiÅŸikliklere yÃ¶nelmesine karÅŸÄ±n gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ± indirmeyi baÅŸaramadÄ±.

GeÃ§en yÄ±l yapÄ±lan Brexit referandumunda da Ã¼lkedeki gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± ana tartÄ±ÅŸmalardan biri olmuÅŸtu.

8 Haziran'da erken genel seÃ§ime gidilecek Ä°ngiltere'de, gÃ¶Ã§men politikalarÄ± seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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