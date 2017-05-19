Vietnam en bÃ¼yÃ¼k camisine kavuÅŸtu | FOTO

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±Â tarafÄ±ndanÂ Vietnamâ€™daki MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in inÅŸa edilen veÂ Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k camisiÂ Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yanÂ Karamanlar Rahmet Camisi, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle hizmete girdi.
Ä°stanbul'da yaÅŸayan hayÄ±rsever iÅŸ adamÄ±Â Talip Karamanâ€™Ä±n baÄŸÄ±ÅŸÄ±yla Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan Vietnamâ€™Ä±nÂ An GiangÂ bÃ¶lgesindekiÂ Chau DocÂ kentinde yaptÄ±rÄ±lan bin 200 kiÅŸilik caminin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na KamboÃ§ya ve Vietnamâ€™Ä±n Ã§eÅŸitli kentlerinde yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 15 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Hasan AynacÄ±, Vietnamâ€™da 2014 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±klarÄ± bir ziyaret sÄ±rasÄ±nda buradaki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n cami ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± kendilerine bildirip projelerini sunduklarÄ±nÄ± anlatarak, "Biz de bunun Ã¼zerine projenin teknik incelemesini tamamladÄ±ktan sonra baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä± Talip Karamanâ€™Ä±n destek vermesiyle bunu hayata geÃ§irdik." dedi.
Ä°HHâ€™nÄ±n Vietnamâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k cami Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan bu projeyi yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±lda tamamladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan AynacÄ±, 60 yÄ±llÄ±k caminin yÄ±kÄ±larak yeniden yapÄ±lmasÄ±yla bin 200 kiÅŸilik camiyi Vietnamâ€™daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hizmetine sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AynacÄ±, "15 bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸkuyla aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan camiyi hizmete sunduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok mutluyuz. Caminin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na KamboÃ§ya ve Vietnamâ€™Ä±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinden MÃ¼slÃ¼manlar da katÄ±ldÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™ye bÃ¼yÃ¼k bir saygÄ± ve sevgi beslemelerini beyan etmelerini gÃ¶rmek bizi ayrÄ±ca mutlu etti." diye konuÅŸtu.
AynacÄ±, Ä°HH olarak Vietnamâ€™daki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edeceklerini anlatarak, cami, okul ve eÄŸitim merkezi gibi projelerle Vietnamâ€™da yaÅŸayanlara destek vermeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini kaydetti.
Vietnamâ€™daki Ä°slam TopluluÄŸu adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan aktivistÂ Ahmed EminÂ de Vietnamâ€™da yaklaÅŸÄ±k 82 bin MÃ¼slÃ¼manÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her geÃ§en gÃ¼n yeni MÃ¼slÃ¼man olanlarÄ±n da aralarÄ±na katÄ±lmasÄ±yla sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Ãœlkede hem MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda hem de diÄŸer dinlere mensup insanlarla aralarÄ±nda herhangi bir problem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Emin, "AynÄ± ÅŸekilde hÃ¼kÃ¼metle de bir problem yaÅŸamÄ±yoruz. Devlet bizim cami, medrese yapmamÄ±za ya da yurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin gidip dinlerini Ã¶ÄŸrenmesinde bir problem yaratmÄ±yor. Ancak Vietnamâ€™da bu tÃ¼r iÅŸlerle alakalÄ± Ã¶nceden hÃ¼kÃ¼metten izin alÄ±nmasÄ± gerekiyor ve resmi prosedÃ¼r tamamlanÄ±nca bizim iÃ§in herhangi bir sorun oluÅŸturmuyor." diye konuÅŸtu.
Ahmed Emin, Vietnamâ€™da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birÃ§ok mescit ve kÃ¼Ã§Ã¼k camilere sahip olduÄŸunu ancak buradaki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusunun bÃ¼yÃ¼k bir caminin eksikliÄŸini her zaman hissettiÄŸini kaydetti.
Karamanlar Rahmet Camisinin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸinin hem yatÄ±rÄ±m hem de yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ bakÄ±mÄ±ndan Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k camisi olmasÄ± olduÄŸunu vurgulayan Emin, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rkiyeâ€™nin bugÃ¼ne kadar vermiÅŸ olduÄŸu destekten dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. TÃ¼rkiyeâ€™nin katkÄ±sÄ± sayesinde Ã¼lkede birÃ§ok projeyi hayata geÃ§irdik. TÃ¼rkiye halkÄ±na bize verdiÄŸi destekten dolayÄ± minnettarÄ±z. Burada azÄ±nlÄ±k durumundayÄ±z. Burada Ä°slamâ€™Ä±n yayÄ±lmasÄ± iÃ§in de TÃ¼rkiyeâ€™den bize gelecek her destek Ã§ok Ã¶nemli olacaktÄ±r."
Ä°HHâ€™ya da verdikleri desteklerden dolayÄ± Ã¶zellikle teÅŸekkÃ¼r ettiklerini anlatan Ahmed Emin, Ä°HHâ€™nÄ±n yanÄ± sÄ±ra SadakataÅŸÄ± DerneÄŸi'nin de Vietnamâ€™daki MÃ¼slÃ¼manlara destek verdiÄŸini anlattÄ±.
Emin, diÄŸer MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerden de zaman zaman destek aldÄ±klarÄ±nÄ± ancak TÃ¼rkiye kadar ciddi katkÄ± saÄŸlayan baÅŸta Ã¼lkenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Kosova Diyalog BakanÄ±, Afrika Ã¼lkelerinin yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸunun tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Kosova'yÄ± Sudan'Ä±n da tanÄ±masÄ±nÄ± istedi
Vietnamâ€™da inÅŸa edilen ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k camisi Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Karamanlar Rahmet Camisi, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle hizmete girdi
Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Fallon, "YÄ±llÄ±k gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ± on binlerce kiÅŸiye Ã§ekme noktasÄ±na hangi yÄ±lda ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz" dedi
Ä°sveÃ§ BaÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ±n WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkÄ±ndaki cinsel istismar suÃ§lamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gatilov, ABD uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™nin gÃ¼neyinde yer alan El Tanf bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±nda Suriye rejimi destekli kuvvetlere ait konvoyu vurmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ruanda'da 23 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin katledildiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã¼lkede gÃ¼venliÄŸe bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriliyor
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "Avrupa'da parti sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸan, hedefi yÄ±llÄ±k yÃ¼z binlerce yabancÄ±yÄ± kÄ±taya getirmek olan bir topluluk var. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin de fikir babasÄ±, kÄ±smen finansÃ¶rÃ¼ ve organizatÃ¶rÃ¼ George Soros" dedi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± Kabil'de 150'ye yakÄ±n Ã¶ÄŸrenci barÄ±ndÄ±ran eÄŸitim merkezlerine yardÄ±m yaptÄ±.
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