12:48, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Sudanâ€™dan Kosovaâ€™nÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kosova Diyalog Bakan Vekili Edita Tahiri Cenevreâ€™de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim Ahmed Ghandourâ€™dan Kosovaâ€™nÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Tahiri, Kosovaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve devlet yapÄ±lanmasÄ± ve Avro-Atlantik bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesinde kaydettiÄŸi ilerleme Sudanâ€™Ä±n Kosovaâ€™yÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir Ã¼lke olarak tanÄ±nmasÄ± iÃ§in yeterli gerekÃ§e olduÄŸunu sÃ¶yledi.

UluslararasÄ± Adalet Mahkemesi Kosova BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Deklarasyonuâ€™nu yasl olarak deÄŸerlendirildiÄŸini hatÄ±rlatan Edita Tahiri, Kosova baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuka uygun olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Son dokuz yÄ±lda Kosovaâ€™nÄ±n bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ, istikrar ve komÅŸuluk iliÅŸkilerine en fazla katkÄ±da bulunan Ã¼lkelerden biri olduÄŸunu sÃ¶yleyen Tahiri, Ä°stikrar ve OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± gibi NATO ile resmi baÄŸlarÄ±nÄ± da kurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Åžimdiye kadar BMÃ– Ã¼ye Ã¼lkelerinden yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n, 114 Ã¼lkenin, Kosovaâ€™yÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±na da vurgu yapan Tahiri, Afrika Ã¼lkelerinden yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu olmak Ã¼zere MÄ±sÄ±r ve TÃ¼rkiye gibi Sudanâ€™Ä±n mÃ¼tefiklerinin de Kosova baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ghandour, Ã¼lkesinin Kosovaâ€™da durumu dikkatle izlediÄŸini ve Kosova baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tanÄ±ma konusunu ciddi bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdiÄŸini bildirdi.