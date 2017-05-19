14:10, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Libya'da Savunma BakanÄ±nÄ±n istifasÄ± istendi





Libya'da Tobruk milletvekilleri, UMH'ye Savunma BakanÄ± Bergusi'yi gÃ¶revinden alma ve yargÄ±ya sevk etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'nÄ±n Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ndeki (TM) gÃ¼neyi temsil eden milletvekilleri, Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti'ne (UMH), Savunma BakanÄ± Mehdi el-Bergusi'yi gÃ¶revinden alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Milletvekilleri yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, UMH'den Savunma BakanÄ± Bergusi'yi gÃ¶revinden almasÄ±nÄ±, onu ve Brak eÅŸ-Åžatii Hava ÃœssÃ¼'ne dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±ya katÄ±lanlarÄ± yargÄ±ya sevk etmesini talep etti. AÃ§Ä±klamada, UMH'ye baÄŸlÄ± Misrata TugaylarÄ± Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Kuvvet"in gÃ¼neyden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve yaptÄ±klarÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± vermesi gerektiÄŸi ifade edildi. Libya'nÄ±n gÃ¼neyinde UMH'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler ile yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda Tobruk merkezli emekli General Halife Hafter gÃ¼Ã§lerinden 74 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Kuvvet dÃ¼n Brak eÅŸ-Åžatii Hava ÃœssÃ¼'nÃ¼ ele geÃ§irdiklerini duyurmuÅŸ, Hafter gÃ¼Ã§leri ise yoÄŸun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ã¼ssÃ¼n UMH birliklerinden geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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