14:20, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

ErdoÄŸan, Juncker ve Tusk ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, 25 MayÄ±s'ta BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AB Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Margaritis Schinas, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude JunckerÂ arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, 25 MayÄ±s'ta BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi. Schinas, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yeri konusunda ise bir bilgi vermedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 25 MayÄ±s'ta NATO'nun yeni karargahÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lacak zirveye katÄ±lacak. AB kurumlarÄ±nÄ±n liderlerinin ErdoÄŸan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸini ilk olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, 29 Nisan'da yapÄ±lan AB Liderler Zirvesi sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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