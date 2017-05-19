ErdoÄŸan, Juncker ve Tusk ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AB Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Margaritis Schinas, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ErdoÄŸan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude JunckerÂ arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, 25 MayÄ±s'ta BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi. Schinas, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yeri konusunda ise bir bilgi vermedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 25 MayÄ±s'ta NATO'nun yeni karargahÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lacak zirveye katÄ±lacak.
AB kurumlarÄ±nÄ±n liderlerinin ErdoÄŸan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸini ilk olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, 29 Nisan'da yapÄ±lan AB Liderler Zirvesi sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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BirleÅŸik KrallÄ±k Savunma EtÃ¼tleri Koleji heyeti, Vali TaÅŸyapan'a ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'nin TSK iÃ§erisindeki (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re) "mahrem imam" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tatil dolayÄ±sÄ±yla sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, 25 MayÄ±s'ta BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸecek
SadakataÅŸÄ± DerneÄŸinin Zanzibar'da inÅŸa ettiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¼lliyesi gelecek eylÃ¼l ayÄ±nda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim faaliyetlerine baÅŸlayacak
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 24 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lacak grup toplantÄ±sÄ±nda yeniden AK Parti TBMM Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine seÃ§ilmesi bekleniyor
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Prof. Dr. Ã–ztÃ¼rk, TÃœBÄ°TAK ile Marmara Denizi'ni canlÄ± izleyeceklerini belirterek, "Marmara Denizi'nin tÃ¼m fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p eylem planÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z" dedi
SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi sahibi Burak Akbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda FETÃ– adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek suÃ§lamasÄ±yla operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik yapÄ±lan ve 5 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine gideceÄŸi deÄŸerlendirilen 12 yabancÄ± uyruklu da yakalandÄ±
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esindeki tarihi Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± Ã§evresi ile saraya ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan yolda, yaklaÅŸan ramazan ve turizm sezonu dolayÄ±sÄ±yla Ã§evre dÃ¼zenlemesi ve temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye ve OsmanlÄ± coÄŸrafyasÄ±ndan Ã¶nemli tarihi eserlerin minyatÃ¼rÃ¼nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± MiniatÃ¼rk'te, yenilenen 17 maket ziyaretÃ§ilerle buluÅŸtu
Mersin Arkeoloji MÃ¼zesi, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ve KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi TendÃ¼rek DaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda etkisiz hale getirilen 9 PKK mensubundan birinin sÃ¶zde, "TendÃ¼rek DaÄŸÄ± Kuzeyi Diyadin bÃ¶lge sorumlusu" olduÄŸu bildirildi
Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±nda ÅŸehir iÃ§i ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik 310 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulamada, bazÄ± suÃ§lardan aranan 29 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 25 bin 320 lira para cezasÄ± kesildi.
Daha Ã¶nceki yapÄ±landÄ±rmaya baÅŸvurmayan vatandaÅŸlara ikinci bir ÅŸans tanÄ±yan, bazÄ± kamu alacaklarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zdemir ve eski tetkik hakimi CansÄ±z hakkÄ±nda, FETÃ– 'ye Ã¼yelik suÃ§lamasÄ±yla iki ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±