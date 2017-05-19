14:30, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Kenya'da kolera alarmÄ±



Foto: ArÅŸiv

Kenya'nÄ±n baÅŸkenti Nairobi'de 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan kolera alarmÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ulusal basÄ±nda yer alan habere gÃ¶re,Â NairobiÂ eyalet hÃ¼kÃ¼metinin kentte 3 kiÅŸininÂ koleraÂ nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin ardÄ±ndan eyalet genelinde alarm verdiÄŸi belirtildi. Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Nairobi Eyaleti SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bernard Muiya, Karen semtinde yapÄ±lan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde yedikleri yemek yÃ¼zÃ¼nden hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 7 kiÅŸide kolera virÃ¼sÃ¼ tespit edildiÄŸini sÃ¶yledi. Muiya, koleraya yakalanan 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, aralarÄ±nda yabancÄ±larÄ±n da olduÄŸu 5 kiÅŸinin de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. OlasÄ± bir kolera salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± Nairobi eyaleti genelinde 6 gÃ¶zetim merkezi kurulduÄŸunu sÃ¶yleyen Muiya, kusma ve ishal gibi ÅŸikayetleri olanlarÄ±n vakit kaybetmeden hastaneye baÅŸvurmalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.

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