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14:35, 19 Mayıs 2017 Cuma

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İşgal güçleri 311 Filistinlinin ölümüne yol açtı
İşgal güçleri 311 Filistinlinin ölümüne yol açtı

İsrail güçleri, 2015 yılının ekim ayından bu yana 83'ü çocuk olmak üzere 311 Filistinliyi öldürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezinin yayımladığı rapora göre, dün Yahudi bir yerleşimci tarafından öldürülen 23 yaşındaki Mu'tez Hilal Beni Şems ile birlikte, Ekim 2015'ten bu yana silahlı Yahudi yerleşimciler dahil işgal güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 311'e ulaştı.

83 FİLİSTİNLİ ÇOCUK KATLEDİLDİ

Rapora göre, Fatıma Hacici'nin 7 Mayıs'ta Kudüs'ün eski şehir bölgesinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail polisi tarafından vurulmasıyla beraber hayatını kaybeden Filistinli çocuk sayısı da 83'e ulaşmış oldu.

Ekim 2015'ten bu yana 18 yaşını doldurmayan 10 kız çocuğu ile öldürülen kadın sayısının 28 olduğu kaydedildi.

Raporda, İsrail güçlerinin geçen yıl 6 bin 440 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi. Bu yıl içinde şimdiye kadar gözaltına alınan Filistinli sayısı ise bin 597 oldu.

FKÖ'ye bağlı "Utanç Duvarı ve Yerleşim Birimlerine Karşı Direniş Heyeti"nin raporunda ise İsrail makamlarının yıl başından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 270 evi yıktığı belirtildi.



İlgili Konular Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail filistin
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