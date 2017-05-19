14:33, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Trump FBI'Ä±n baÅŸÄ±na Yahudi Liberman'Ä± geÃ§irebilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) DirektÃ¶rÃ¼ James Comey'nin gÃ¶revine son veren ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, 75 yaÅŸÄ±ndaki eski Connecticut SenatÃ¶rÃ¼ demokrat Joe Liberman'Ä± FBI'Ä±n baÅŸÄ±na getirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

LIBERMAN KÄ°MDÄ°R?

1942 yÄ±lÄ±nda ABD'nin Connecticut eyaletinde doÄŸan Yahudi asÄ±llÄ± Liberman, 1989 yÄ±lÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ±na kadar bu eyaleti ABD Senatosu'nda temsil etti. 2000 yÄ±lÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde Demokrat Parti'nin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± adayÄ± olan Liberman, bu dÃ¼zeydeki bir adaylÄ±ÄŸÄ± onaylanan ilk Yahudi politikacÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

1989-2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Demokrat olarak siyasi kariyerini sÃ¼rdÃ¼ren Liberman, 2006 yÄ±lÄ±ndan itibaren "baÄŸÄ±msÄ±z" olduÄŸunu aÃ§Ä±klayarak Senato'daki gÃ¶revine bu ÅŸekilde devam etmiÅŸti. Liberman'Ä±n 2 evliliÄŸinden toplam 4 Ã§ocuÄŸu bulunuyor.