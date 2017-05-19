15:00, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

'AB bÃ¼yÃ¼k meselelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa ParlamentosuÂ (AP) BaÅŸkanÄ±Â Antonio Tajani,Â Avrupa BirliÄŸinin (AB) bÃ¼yÃ¼k meselelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirterek, "Bunlar yÃ¼ksek oranda genÃ§ iÅŸsizlik, terÃ¶r tehditleri ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Tajani,Â HÄ±rvatistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± ilk resmi ziyaret kapsamÄ±nda, Meclis BaÅŸkanÄ±Â Gordan JandrokovicÂ ile bir araya geldi.

Meclis binasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, AP ile HÄ±rvatistan Meclisi arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra Balkanlar'daki mevcut durum, terÃ¶r tehdidi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi ve HÄ±rvatistan'Ä±n AB fonlarÄ±nÄ± doÄŸru kullanarak ekonomisini gÃ¼Ã§lendirmesi konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Tajani ile Jandrokovic'in, AB'ye Ã¼ye Ã¼lkelerin siyasi istikrarÄ±nÄ±n ve AB kurumlarÄ±nÄ±n iÅŸlevselliÄŸi ile vatandaÅŸlarÄ±n bu kurumlara gÃ¼venini artÄ±rmasÄ±nÄ±n, AB projesinin ayakta kalmasÄ± ve geliÅŸmesi iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmaz unsurlar olduÄŸu noktasÄ±nda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

"AB BÃœYÃœK MESELELERLE KARÅžI KARÅžIYA..."

AP BaÅŸkanÄ± Tajani, dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AB'nin bÃ¼yÃ¼k meselelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Bunlar yÃ¼ksek oranda genÃ§ iÅŸsizlik, terÃ¶r tehditleri ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±." dedi.

HÄ±rvatistan'Ä±n, bu karmaÅŸÄ±k bÃ¶lgede istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda kilit role sahip olduÄŸunu dile getiren Tajani, "BazÄ± aday Ã¼lkeler sÃ¶z konusu. DiÄŸer Ã¼lkelerdeki savaÅŸlardan, beraberinde birÃ§ok tehdidi getiren yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±lar var. Bu nedenle bÃ¶lgede istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

HÄ±rvatistan Meclis BaÅŸkanÄ± Jandrokovic de diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkelerinin AB Ã¼yelik sÃ¼recine deÄŸinerek, BirliÄŸe Ã¼ye olmak isteyen tÃ¼m bÃ¶lge Ã¼lkelerinin, gerekli koÅŸullarÄ± yerine getirmesinin Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.