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KPSS heyecanı hafta sonu başlıyor
KPSS heyecanı hafta sonu başlıyor
Foto: Arşiv

KPSS genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavları, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2017 KPSS Lisans Kılavuzu'na göre, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 oturumda yapılacak. Sınavın sabah oturumu saat 10.00'da, öğleden sonraki oturumu ise saat 14.30'da başlayacak.

Sabah yapılacak genel kültür-genel yetenek oturumunda adaylar, genel kültür testinden 60, genel yetenek testinden 60 olmak üzere toplam 120 soruyu cevaplandıracak.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 80 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecek.

Genel kültür-genel yetenek oturumunun süresi 130, eğitim bilimleri oturumunun süresi ise 100 dakika olacak.

Tüm adayların, genel yetenek, genel kültür testlerini cevaplaması gerekiyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin, 16 Temmuz'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılabilmeleri için genel kültür-genel yetenek ile eğitim bilimleri oturumlarına katılmaları gerekiyor.

KPSS'DE "15 DAKİKA" KURALI

Genel yetenek-genel kültür oturumu saat 10.00'da başlayacak, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

Saat 14.30'da başlayacak eğitim bilimleri oturumuna ise sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak ve 14.15'ten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

KPSS alan sınavları ise 27-28 Mayıs'ta 3 oturumda gerçekleştirilecek.



İlgili Konular kpss ÖSYM
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