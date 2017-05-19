15:21, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Ä°zmir'de 'mahrem imam' operasyonunda 12 gÃ¶zaltÄ±





Ä°zmir'de, FETÃ–/PDY'nin TSK iÃ§erisindeki (Ã¶rgÃ¼t literatÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re) "mahrem imam" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmirÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ã§eÅŸitli adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n TSK iÃ§erisindeki "mahrem imam" yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 29 ÅŸÃ¼pheliden 12'si gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerden 6'sÄ±nÄ±n muvazzaf asker olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. ZanlÄ±larÄ±n, daha Ã¶nce dÃ¼zenlenen "mahrem imam" operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin ifadelerinde geÃ§tiÄŸi ve "kripto" olduklarÄ± iddia edildi.

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