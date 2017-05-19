15:21, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluk





ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tatil dolayÄ±sÄ±yla sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nÄ±n hafta sonuyla birleÅŸmesi nedeniyle 3 gÃ¼nlÃ¼k tatili yurtdÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmek isteyen vatandaÅŸlar KapÄ±kule, Hamzabeyli ve Ä°psala sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸa yol aÃ§tÄ±. Yunanistan'a aÃ§Ä±lan Ä°psala ve Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan KapÄ±kule ve Hamzabeyli sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda komÅŸu Ã¼lke sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸa yanÄ±t verememesi nedeniyle TÃ¼rk tarafÄ±nda araÃ§ kuyruklarÄ± meydana geldi. Hafta baÅŸÄ±nda ihracat yÃ¼klerini teslimat adreslerine yetiÅŸtirmek Ã¼zere Bulgaristan Ã¼zerinden Avrupa'ya geÃ§mek isteyen tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri gÃ¼mrÃ¼kleme iÅŸlemi sonrasÄ± Edirne'ye geldi. BazÄ±larÄ± KapÄ±kule, bazÄ±larÄ± ise Hamzabeyli sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± tercih etti. Bulgaristan'Ä±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi Ã¼zerine KapÄ±kule'de 13, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 4 kilometre tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu. ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tatili komÅŸu Ã¼lkelere geÃ§irmek isteyenler de KapÄ±kule ve Ã¶zellikle Ä°psala SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda kÃ¼Ã§Ã¼k araÃ§ sÄ±rasÄ±na neden oldu.

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