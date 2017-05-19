15:47, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

BirleÅŸik KrallÄ±k Savunma EtÃ¼tleri Koleji heyeti Van'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'ye dÃ¼zenledikleri gezi kapsamÄ±nda Van'a gelen BirleÅŸik KrallÄ±k Savunma EtÃ¼tleri Koleji (RCDS) heyeti, Vali Ä°brahim TaÅŸyapan'Ä± ziyaret etti.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul ve Ankara'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Van'a gelen 15 Ã¼lkeden 19 askeri ve siyasi yetkilinin yer aldÄ±ÄŸÄ± heyet, ValiliÄŸe ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ali PaÅŸa ToplantÄ± Salonu'nda kabul edilen heyet, bir sÃ¼re kentin coÄŸrafi ve ekonomik durumuyla ilgili Vali TaÅŸyapan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ziyarette konuÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Savunma AteÅŸesi Albay Toffer Beattie, BirleÅŸik KrallÄ±k Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± askeri akademide muvazzaf asker ve sivil Ã¼yelerin 11 aylÄ±k kursa katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±hÄ± ve bu sÃ¼reÃ§te uluslararasÄ± gÃ¼venlik konusunda stratejik Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye ve Ã¶zelde Van'a gelme amaÃ§larÄ±nÄ±n terÃ¶r ve gÃ¶Ã§ konularÄ±nda yaÅŸanan zorluklarÄ± Ã¶ÄŸrenmek olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Beattie, kentte karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sohbet ve soru cevap ÅŸeklinde bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Vali TaÅŸyapan da ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti belirterek kentin coÄŸrafi, demografik, ekonomik ve kÃ¼ltÃ¼rel yapÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rizmin uluslararasÄ± bir tehlike olduÄŸunu dÃ¼nyaya anlatmakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan TaÅŸyapan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TerÃ¶r gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde uluslararasÄ± boyut kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k bombalarÄ±n Avrupaâ€™nÄ±n baÅŸkentlerinde de baÅŸka yerlerde de patlayabileceÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. UluslararasÄ± toplum terÃ¶rizm konusunda mutlaka gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine varÄ±p, ortak mÃ¼cadele stratejisi belirlemek zorundadÄ±r."