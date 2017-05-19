Hindistan'da Ã§ocuk kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da Ã§ocuk kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
BBC'nin haberine gÃ¶re, Jharkhand eyaletinde halk, Ã§ocuk kaÃ§Ä±ran bir Ã§etenin Ã¼yeleri olduÄŸu gerekÃ§esiyle 6 kiÅŸiyi linÃ§ etti.
Eyalet polisi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ RK Malik, Seraikela bÃ¶lgesinde 3, CemÅŸidpur bÃ¶lgesinde de 3 kiÅŸinin linÃ§ edildiÄŸine iÅŸaret ederek, olaylarÄ±n "sÃ¶z konusu bÃ¶lgelerde bir Ã§ocuk kaÃ§Ä±rma Ã§etesinin faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi sÃ¶ylentileri" Ã¼zerine yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
BÃ¶lge halkÄ±nÄ±n Ã§ete sÃ¶ylentilerinden tedirgin olduÄŸunu belirten Malik, "TanÄ±madÄ±klarÄ± herkesin Ã§ocuk hÄ±rsÄ±zÄ± olduÄŸundan ÅŸÃ¼phe ediyorlar." dedi.
Malik, Seraikela'daki Ã¶fkeli kalabalÄ±ÄŸÄ± durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸan bazÄ± polislerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ãœst dÃ¼zey emniyet yetkilisi DK Pandey de polisin, son gÃ¼nlerde, sÃ¶z konusu iki bÃ¶lgede Ã§ocuk kaÃ§Ä±rma vakasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Pandey, gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak ve sÃ¶ylentilerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in bÃ¶lgelere 100'den fazla polis gÃ¶revlendirildiÄŸini kaydetti.
Ä°ki olayla ilgili henÃ¼z gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan olmadÄ±.
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek olan kongrede, dil bilim, toplum dil bilimi, Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼k ve iki dillilik gibi konular ele alÄ±nacak
Rusya-Ä°slam DÃ¼nyasÄ±: KazanSummit-2017 forumu Tataristan'Ä±n BaÅŸkenti Kazan'da dÃ¼n baÅŸladÄ±
Kazakistan'da 2014 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l kutlanan "18 MayÄ±s GÃ¶ktÃ¼rk YazÄ±sÄ± GÃ¼nÃ¼" etkinlikleri kapsamÄ±nda, Avrasya Milli Ãœniversitesi'nde "Eski TÃ¼rk DeÄŸerleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla uluslararasÄ± bilim konferansÄ± dÃ¼zenlendi.
Jharkhand eyaletinde halk, Ã§ocuk kaÃ§Ä±ran bir Ã§etenin Ã¼yeleri olduÄŸu gerekÃ§esiyle 6 kiÅŸiyi linÃ§ etti
Afganistan'Ä±n Muhammad Aga ilÃ§esinde meydana gelen patlamada 5'i Ã§ocuk 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AB'nin bÃ¼yÃ¼k meselelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Bunlar yÃ¼ksek oranda genÃ§ iÅŸsizlik, terÃ¶r tehditleri ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±" dedi
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±ndan bu yana 83'Ã¼ Ã§ocuk olmak Ã¼zere 311 Filistinliyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Trump'Ä±n yeni FBI DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in belirlediÄŸi ismin, Yahudi asÄ±llÄ± eski demokrat senatÃ¶r Liberman olduÄŸu iddia edildi.
Kenya'nÄ±n baÅŸkenti Nairobi'de 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan kolera alarmÄ± verildi
Libya'da Tobruk milletvekilleri, UMH'ye Savunma BakanÄ± Bergusi'yi gÃ¶revinden alma ve yargÄ±ya sevk etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Kosova Diyalog BakanÄ±, Afrika Ã¼lkelerinin yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸunun tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Kosova'yÄ± Sudan'Ä±n da tanÄ±masÄ±nÄ± istedi
Vietnamâ€™da inÅŸa edilen ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k camisi Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Karamanlar Rahmet Camisi, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle hizmete girdi
Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Fallon, "YÄ±llÄ±k gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ± on binlerce kiÅŸiye Ã§ekme noktasÄ±na hangi yÄ±lda ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz" dedi
Ä°sveÃ§ BaÅŸsavcÄ±sÄ±, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkÄ±ndaki cinsel istismar suÃ§lamasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gatilov, ABD uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriyeâ€™nin gÃ¼neyinde yer alan El Tanf bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±nda Suriye rejimi destekli kuvvetlere ait konvoyu vurmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ruanda'da 23 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin katledildiÄŸi soykÄ±rÄ±mÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Ã¼lkede gÃ¼venliÄŸe bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriliyor