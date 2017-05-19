16:10, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Hindistan'da Ã§ocuk kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Jharkhand eyaletinde halk, Ã§ocuk kaÃ§Ä±ran bir Ã§etenin Ã¼yeleri olduÄŸu gerekÃ§esiyle 6 kiÅŸiyi linÃ§ etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'da Ã§ocuk kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BBC'nin haberine gÃ¶re, Jharkhand eyaletinde halk, Ã§ocuk kaÃ§Ä±ran bir Ã§etenin Ã¼yeleri olduÄŸu gerekÃ§esiyle 6 kiÅŸiyi linÃ§ etti. Eyalet polisi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ RK Malik, Seraikela bÃ¶lgesinde 3, CemÅŸidpur bÃ¶lgesinde de 3 kiÅŸinin linÃ§ edildiÄŸine iÅŸaret ederek, olaylarÄ±n "sÃ¶z konusu bÃ¶lgelerde bir Ã§ocuk kaÃ§Ä±rma Ã§etesinin faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi sÃ¶ylentileri" Ã¼zerine yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. BÃ¶lge halkÄ±nÄ±n Ã§ete sÃ¶ylentilerinden tedirgin olduÄŸunu belirten Malik, "TanÄ±madÄ±klarÄ± herkesin Ã§ocuk hÄ±rsÄ±zÄ± olduÄŸundan ÅŸÃ¼phe ediyorlar." dedi. Malik, Seraikela'daki Ã¶fkeli kalabalÄ±ÄŸÄ± durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸan bazÄ± polislerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ãœst dÃ¼zey emniyet yetkilisi DK Pandey de polisin, son gÃ¼nlerde, sÃ¶z konusu iki bÃ¶lgede Ã§ocuk kaÃ§Ä±rma vakasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Pandey, gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak ve sÃ¶ylentilerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in bÃ¶lgelere 100'den fazla polis gÃ¶revlendirildiÄŸini kaydetti. Ä°ki olayla ilgili henÃ¼z gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan olmadÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.